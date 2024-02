¿Copa América o Juegos Olímpicos? Diego Gómez deja todo en manos de APF

Diego Gómez, mediocampista del Inter Miami y capitán de la Albirroja Sub 23, dejó la decisión en manos de la Asociación Paraguaya de Fútbol si prestará sus servicios en la Copa América de Estados Unidos o en los Juegos Olímpicos de París. Ambos torneos se desarrollarán en el 2024.

“Estoy dispuesto a lo que me digan en la APF, siempre será un orgullo muy grande vestir la casaca (de la selección), donde me elijan me voy”, declaró tras su brillante actuación en la noche de este miércoles en el debut del equipo rosa en la nueva temporada de la MLS.

El futbolista paraguayo dio esta respuesta a la posición que tomó el entrenador Gerardo Martino de cederlo solo para uno de los campeonatos de selecciones nacionales.

Diego Gómez viene de guiar a Paraguay a una clasificación a las Olimpiadas después de 20 años. “Me siento muy contento porque logramos después de muchos años poder clasificar a los Juegos Olímpicos y salir campeón, llevamos una alegría inmensa al país”, refirió.

El canterano de Libertad, de 20 años de edad, oriundo de San Juan Bautista (Misiones), fue muy importante en la estructura del entrenador Carlos Jara Saguier. “Es algo inexplicable para mí, me eligieron como capitán y salí goleador, eso es gracias a los compañeros”, agregó.

DEDICATORIA. Por último, reveló que dedicó su gol a su madre. “La dedicatoria) fue para mi mamá que me vino a acompañar hoy después de estar solo acá por seis meses”, sentenció.

El Inter Miami se impuso este miércoles al Real Salt Lake por 2-0 en su debut oficial de temporada en la MLS, con los goles del finlandés Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez, en el estreno del uruguayo Luis Suárez en la liga, de nuevo al lado del argentino Lionel Messi.