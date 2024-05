Con artillería pesada

El líder Libertad se prepara para recibir mañana al escolta Cerro Porteño, por la fecha 16 del Apertura (20:00), en duelo que puede marcar el rumbo en cuanto al título.

Para el trascendental duelo, el entrenador Ariel Galeano prepara variantes, con respecto al equipo titular, que arrancó y perdió ante el 2 de Mayo en la ronda anterior.

Iván Ramírez recuperaría su posición como lateral por derecha, mientras que Lucas Sanabria ocuparía un lugar en el medio por Ale Silva.

El probable once del conjunto Albinegro sería con Rodrigo Morínigo en portería; la línea defensiva con Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera y Matías Espinoza; en la mitad de la cancha Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Hugo Martínez y Bautista Merlini y adelante con Iván Franco y Roque Santa Cruz o El Tacuara Cadozo.

En lo que respecta a la situación de Lorenzo Melgarejo y Antonio Bareiro, ambos se encuentran al margen y en proceso de recuperación, por lo que no estarían ni a la expectativa. Libertad arrastra dos derrotas consecutivas: En la Copa frente a River por 2-1 y en el Apertura vs. 2 de Mayo, situación que no ocurría desde junio del 2023, cuando cedió ante Cerro 0-2 por el Apertura y Paranaense 0-1 por Copa.