Claudio Rejala y un día inolvidable

Claudio Rejala, un humilde repositor de supermercado, difícilmente podrá olvidarse del 20 de marzo de 2025. El hincha cuya historia emocionó al seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, cumplió más que un su sueño.

Tras la mención de Gustavo Alfaro en conferencia, Claudio Rejala y su familia vivieron un jueves cargado de emociones: llamadas con medios de comunicación, regalos, y pisar por primera vez el estadio Defensores del Chaco para presenciar una victoria clave camino a la Copa del Mundo.

LO QUE OLVIDÓ CLAUDIO REJALA

Claudio Rejala manifestó que su idea era entrar descalzo al gramado del estadio, pero se olvidó. “Al llegar a casa me acordé”, indicó. “Ayer me llamaban de todos lados. No almorcé. Cuando estaba en el estadio me acordé y comí una empanada”, dijo.

MOMENTO EMOTIVO 🥹



Diego Gavilán regaló a Claudio Rejala, la camiseta de la #Albirroja, que utilizó en el Sudamericano Sub 17, en el año 1997. #AM1080 pic.twitter.com/j66phQltef — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) March 21, 2025

En cada entrevista que da, siempre se lo ve muy emocionado y sobre esto comentó: “Yo lloro por los goles del exa y la selección es sagrada”. Este viernes fue invitado para participar del programa Fútbol a lo Grande y las alegrías continuaron. Claudio, hincha de Cerro Porteño y portero en las canchas del barrio, recibió una camiseta albirroja que utilizó Diego Gavilán en un torneo Sub 17 y unos guantes de Germán Caffa.

EMOCIÓN TOTAL 🥹@titocaffa obsequió guantes a Claudio Rejala, quien dijo que es arquero de futsal, en su visita al programa. #AM1080 pic.twitter.com/BoZrznYhQG — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) March 21, 2025

Los recientes triunfos de Paraguay hacen que otros miles de Claudio Rejala puedan encarar de una forma diferente el día a día. Si bien no cambia la realidad complicada de muchos, por lo menos ayuda a encontrar un poco de felicidad.