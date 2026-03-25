25 mar. 2026
Fútbol Internacional

Ciudad de México desplegará a casi 11.000 policías para reinauguración de estadio Azteca

El Gobierno de la Ciudad de México informó este martes que desplegará a 10.835 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para custodiar el partido amistoso México-Portugal con el que se reinaugura el estadio Azteca, el 28 de marzo.

Marzo 25, 2026 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Azteca se alista para recibir su tercera copa del mundo.

Foto: Roberto Haz

La alcaldesa de la capital, Clara Brugada, señaló que este recinto “es un emblema” para la ciudad y “para la historia del fútbol mundial”, ya que celebrará su tercera Copa del Mundo tras las de 1970 y 1986, y subrayó que el partido entre México y Portugal representa “una antesala al Mundial”.

“La Ciudad de México está lista, tiene la logística, la organización y la capacidad para ofrecer la mejor experiencia tanto a quienes nos visitan como a quienes viven aquí”, aseguró Brugada.

En su turno, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, precisó que de los 10.835 agentes, 8.814 pertenecen a la SSC, incluyendo áreas de operación policial, tránsito, inteligencia, policía turística, unidad de Género y rescate y urgencias médicas, así como 2.021 efectivos federales integrados por oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además, dijo que para estas acciones los agentes contarán con 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, cuatro ambulancias, dos motoambulancias, dos drones de la Unidad Águila y un helicóptero del agrupamiento Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

También se desplegarán 4.613 policías de la SSC y 651 agentes federales, mientras que al interior del estadio participarán 2.000 policías auxiliares con apoyo de 16 unidades.

Vázquez Camacho agregó que la subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo con 1.882 elementos, incluidos 800 agentes encargados de realizar cortes viales en las inmediaciones del estadio.

Así como 240 motopatrullas que brindarán apoyo en el traslado de selecciones, cuerpo arbitral y autoridades deportivas.

El partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá, será protagonizado por las selecciones de México y Sudáfrica y se llevará a cabo el 11 de junio en el estadio Azteca.

El mítico estadio albergará cinco partidos del Mundial, la ciudad de Guadalajara será sede de cuatro más, misma cantidad programada en el estadio de la ciudad de Monterrey.

Será la tercera vez en la historia que México sea sede de un Mundial. Antes recibió la de 1970, en la que se coronó la selección de Brasil de Pelé, y la de 1986, en la que Argentina, de Diego Maradona, fue campeón.

México Portugal Copa Mundial
Redacción D10
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