Cerro Porteño: solo excusas tras otro torneo sin ganar

“Creo que los muchachos intentaron hacerlo en cada partido, a veces mejor, a veces peor, pero siempre intentaron llevar adelante nuestra idea y que Cerro Porteño pueda ganar en cualquier cancha”, analizó el DT tras el último empate con 2 de Mayo.

El Azulgrana no fue capaz de dar el alcance a Libertad que no sumó victorias en 7 juegos, a lo que el DT apuntó: “Llegamos hasta el final del torneo con chances. El siguiente objetivo es pelear la clasificación a octavos (de la Libertadores). Obviamente, el trofeo es importante, pero queda el sabor agridulce de no ser campeón”.

Para el estratega del Ciclón, el semestre no fue malo, agregando: “Terminar bien la etapa de fase de grupos de la Copa Libertadores, después terminar el torneo peleando e intentando ganar contra Tembetary, para luego pensar en todo lo que viene”.