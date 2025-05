Cerro Porteño buscará su sexta semifinal en la Libertadores

Cerro Porteño juega este jueves 29 por el pase a las semifinales de la Copa Libertadores de futsalFIFA que se juega en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque.

El Azulgrana que quedó segundo en la serie B, enfrentará al Krona de Brasil, líder del Grupo C, a partir de las 19:00.

El Ciclón apunta a calificar por cuarta vez a una semifinal de Copa Libertadores, ya que antes había alcanzado esta ronda en los torneos de Asunción 2016, en donde logró su primer y único título. Seguidamente fue semifinalista en Lima 2017 (vice), Río Grande Do Sul 2018 (tercero), Buenos Aires 2019 (vice) y Buenos Aires 2022 (cuarto)

Los otros compromisos de la ronda cuartofinalista son: Peñarol de Uruguay vs. Sabaneros de Colombia (11:30), Centauros de Venezuela vs. Fantasmas de Bolivia (14:00) y Magnus de Brasil vs. 17 de Agosto de Argentina (16:30).

Los ganadores califican para las semifinales que se jugarán el sábado 31, desde las 16:30, mientras que los juegos por el bronce y la final serán el domingo 1, a partir de las 16:30.

Afemec, el otro representante paraguayo, quedó eliminado en fase de grupos al no conseguir victorias en sus tres presentaciones.