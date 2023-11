Carlos Humberto Paredes: Vivencias del señor de la media cancha

Hijo de militar y hermano de futbolistas profesionales, Carlos Humberto Paredes tenía dos caminos para elegir y a Dios gracias eligió el de ser jugador de fútbol y con su talento darle muchas alegrías al fútbol paraguayo.

El señor de la media cancha visitó Diálogos ÚH 50 años para conversar con nuestro compañero Derlis Iván Matto y rememorar sus vivencias como futbolista y su presente como Director Técnico.

El señor de la media cancha, Carlos Humberto Paredes. Rodrigo Villamayor - ÚH

En un ambiente distendido, Carlos Humberto Paredes recordó que sus inicios fueron a lo grande y de la mano de un grande como Luis Cubilla que a los 18 años lo hizo debutar en Primera. “Fue en el ’95, contra Luqueño, ganamos 2-0 y lo hice muy bien. Gracias a Dios estuve rodeado de grandes jugadores que me ayudaron, no digo que me dieron confianza porque eso me lo gané yo, por algo el maestro me hizo debutar”, recordó.

Al poco tiempo, Carlos Humberto Paredes fue citado a la Selección Paraguaya e incluso tuvo el privilegio de debutar en una Copa del Mundo como la de Francia 1998. “De ese Mundial recuerdo todo, jugué los cuatro partidos y aquél duelo contra Francia fue inolvidable. Sí, nos generó tristeza perder de esa manera (gol de oro a los 114'), pero dejamos todo, ninguno nos reprochamos nada porque dejamos el tanque vacío. Y hoy con el tiempo lo valoramos”, indicó.

Paredes disputó tres Mundiales con la Albirroja y se refirió a esta problemática de los últimos procesos donde no hemos podido clasificar a la máxima cita futbolística. “Si supiéramos cuál es el problema hace tiempo ya lo hubiésemos solucionado. Es una pena realmente pero lo que yo o vos pensemos no va a cambiar esta realidad”, lamentó.

La charla también fue emitida en el Instagram de ÚH. Rodrigo Villamayor - ÚH

De su paso por Europa recordó las batallas que tuvo con grandes jugadores donde citó a uno como el jugador más difícil al cual enfrentó. “Zidane, sin ninguna duda. Era muy rápido mentalmente y tenía una calidad bárbara. Un fuera de serie”, indicó.

Consultado sobre su mejor socio dentro de una cancha, Carlos Humberto tampoco dudó en citar a otro histórico de la Selección Paraguaya. “Roberto Acuña. Con una seña ya nos entendíamos y para mí fue un placer jugar con él. Jugador de una calidad increíble y una muy buena pegada. Es más paraguayo que muchos”, se deshizo en elogios para con su dupla.

Carlos Humberto Paredes junto a Juan Román Riquelm en un Paraguay vs. Argentina.

Adentrado ya en lo que es la dirección técnica, Carlos Humberto Paredes manifestó que se encuentra libre. “Estoy en la dulce espera como se dice. Pero siempre entrenando sin estar dentro de la cancha. Es decir, analizando partidos, buscando ideas, planificando para cuando me toque de vuelta dirigir”, enfatizó.

Carlos Humberto Paredes en un Paraguay vs. Brasil. EFE

Por último le consultamos acerca de si alguna vez fue tentado por Cerro Porteño. “No, nunca. Yo le tengo mucho respeto a Cerro Porteño, es un club grande y también le tengo respeto al club donde me formé que es Olimpia, por eso nunca hubiese ido si es que se interesaban en mí", concluyó.