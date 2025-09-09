Menú
Eliminatorias
Bolivia vs. Brasil: Paso a paso
Bolivia recibe a Brasil en el estadio Municipal de El Alto a las 20:30 con la necesidad de ganar para soñar con el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.
Septiembre 09, 2025 06:14 p. m. •
Por
Redacción D10
