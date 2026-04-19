Bayern Múnich golea y logra su trigésimo quinta liga

Ni el 0-1 de Führich para el Stuttgart en el minuto 21, ni las rotaciones, ni la tranquilidad de saber que el título sería suyo antes o después relajaron ni alteraron al Bayern Múnich, tan superior como irrebatible para remontar con dos goles en un minuto y 33 segundos, ampliar su diferencia después y culminar su trigésimo quinta Bundesliga (4-2).

La derrota del Borussia Dortmund aceleró todo el sábado para este domingo en el Allianz Arena, repleto para ver un nuevo campeonato de su equipo, líder de principio a fin de la temporada, desde la primera jornada con el 6-0 al Leipzig hasta el final, y campeón con cuatro jornadas de antelación, con una hegemonía en Alemania que no admite dudas, como tampoco las hubo contra el tercero de la tabla, al que goleó cuando se lo propuso.

Necesitaba al menos empatar este domingo para resolverlo ya todo matemáticamente y centrarse en otros dos frentes que aún siguen abiertos, porque el campeón de la Supercopa de Alemania y de la Bundesliga también puede serlo de la Copa del país, en la que visita en semifinales al Bayer Leverkusen esta semana que entra, y de la Liga de Campeones, en la que se enfrenta también en esa ronda al París Saint-Germain.

Las competiciones que siguen en disputan posponen la fiesta de la Bundesliga del Bayern, que apenas ha perdido once puntos, con una derrota y cuatro empates en las treinta jornadas jugadas, en esa competición, en la que ofreció otra demostración de su aspecto incontestable con su victoria ante el Stuttgart, inicialmente con suspense, posteriormente sin discusión, en cuanto el conjunto bávaro desplegó toda su pegada.

El 0-1 de Furich, con un disparo raso, a la altura del fantástico pase filtrado de El Khanouss, para el Stuttgart recibió una respuesta rápida y contundente del Bayern, que empató al minuto 31 y dos segundos, con el remate con la rodilla de Raphael Guerreiro después del centro de Jamal Musiala, y remontó en el minuto 32 y 35 segundos, con el contragolpe dirigido por Luis Díaz, que regaló el 2-1 a Nico Jackson dentro del área.

Aún fue más allá, inconformista como es siempre el Bayern. Por si había alguna duda, en el minuto 36 y 22 segundos marcó el 31, con un tiro de Davies en el área. Una tormenta perfecta con la que descargó sobre la portería del Stuttgart para dar el paso definitivo hacia la sentencia matemática de la Bundesliga. No significó tampoco la relajación.

A los ocho minutos de la segunda parte, ya con Harry Kane y Michael Olise sobre el campo (fueron suplentes de inicio por descanso y reemplazaron en el intermedio a Musiala y Luis Díaz), el goleador inglés remachó el 4-1. Su gol numero 51 del curso entre todas las competiciones en 43 encuentros. Y el 136 en 139 partidos con el Bayern.

La goleada pudo ser aún mayor. Lo intentó Olise por todos los medios. Siempre se cruzó alguien para frustrar el quinto tanto con la firma del extremo francés, pero fue al contrario: en el minuto 89, un buen tiro con el exterior del español Chema Andrés redujo la diferencia hasta el 4-2. El internacional español entró al terreno en el minuto 65.

Ficha técnica:

4 - Bayern Múnich: Urbig; Stanisic (Ofli, m. 85), Kim, Ito, Davies (Laimer, m. 62); Kimmich, Goretzka; Guerreiro (Ndiaye, m. 76), Musiala (Olise, m. 46), Luis Díaz (Kane, m. 46); Nico Jackson.

2 - Stuttgart: Nubel; Vangnoman, Jeltsch (Jaquez, m. 46), Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller (Chema Andrés, m. 65); Leweling (Demirovic, m. 76), El Khanouss, Fuhrich (Mittelstadt, m. 65); Tiago Tomás (Bouanani, m. 85).

Goles: 0-1, m. 21: Fuhrich. 1-1, m. 31: Guerreiro. 2-1, m. 33: Nico Jackson. 3-1, m. 37: Davies. 4-1, m. 53: Kane. 4-2, m. 89: Chema Andrés.

Árbitro: Soren Storks.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 75.000 espectadores. EFE