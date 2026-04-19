19 abr. 2026
Fútbol Internacional

Bayern Múnich golea y logra su trigésimo quinta liga

Bayern Múnich, tan superior como irrebatible para remontar con dos goles en un minuto y 33 segundos, ampliar su diferencia después y culminar su trigésimo quinta Bundesliga (4-2).

Abril 19, 2026 02:57 p. m. • 
Por Redacción D10
bayern múnich

Jugadores del Bayern Múnich celebran el título en la Bundesliga.

FOTO: EFE

Ni el 0-1 de Führich para el Stuttgart en el minuto 21, ni las rotaciones, ni la tranquilidad de saber que el título sería suyo antes o después relajaron ni alteraron al Bayern Múnich, tan superior como irrebatible para remontar con dos goles en un minuto y 33 segundos, ampliar su diferencia después y culminar su trigésimo quinta Bundesliga (4-2).

La derrota del Borussia Dortmund aceleró todo el sábado para este domingo en el Allianz Arena, repleto para ver un nuevo campeonato de su equipo, líder de principio a fin de la temporada, desde la primera jornada con el 6-0 al Leipzig hasta el final, y campeón con cuatro jornadas de antelación, con una hegemonía en Alemania que no admite dudas, como tampoco las hubo contra el tercero de la tabla, al que goleó cuando se lo propuso.

Necesitaba al menos empatar este domingo para resolverlo ya todo matemáticamente y centrarse en otros dos frentes que aún siguen abiertos, porque el campeón de la Supercopa de Alemania y de la Bundesliga también puede serlo de la Copa del país, en la que visita en semifinales al Bayer Leverkusen esta semana que entra, y de la Liga de Campeones, en la que se enfrenta también en esa ronda al París Saint-Germain.

Las competiciones que siguen en disputan posponen la fiesta de la Bundesliga del Bayern, que apenas ha perdido once puntos, con una derrota y cuatro empates en las treinta jornadas jugadas, en esa competición, en la que ofreció otra demostración de su aspecto incontestable con su victoria ante el Stuttgart, inicialmente con suspense, posteriormente sin discusión, en cuanto el conjunto bávaro desplegó toda su pegada.

El 0-1 de Furich, con un disparo raso, a la altura del fantástico pase filtrado de El Khanouss, para el Stuttgart recibió una respuesta rápida y contundente del Bayern, que empató al minuto 31 y dos segundos, con el remate con la rodilla de Raphael Guerreiro después del centro de Jamal Musiala, y remontó en el minuto 32 y 35 segundos, con el contragolpe dirigido por Luis Díaz, que regaló el 2-1 a Nico Jackson dentro del área.

Aún fue más allá, inconformista como es siempre el Bayern. Por si había alguna duda, en el minuto 36 y 22 segundos marcó el 31, con un tiro de Davies en el área. Una tormenta perfecta con la que descargó sobre la portería del Stuttgart para dar el paso definitivo hacia la sentencia matemática de la Bundesliga. No significó tampoco la relajación.

A los ocho minutos de la segunda parte, ya con Harry Kane y Michael Olise sobre el campo (fueron suplentes de inicio por descanso y reemplazaron en el intermedio a Musiala y Luis Díaz), el goleador inglés remachó el 4-1. Su gol numero 51 del curso entre todas las competiciones en 43 encuentros. Y el 136 en 139 partidos con el Bayern.

La goleada pudo ser aún mayor. Lo intentó Olise por todos los medios. Siempre se cruzó alguien para frustrar el quinto tanto con la firma del extremo francés, pero fue al contrario: en el minuto 89, un buen tiro con el exterior del español Chema Andrés redujo la diferencia hasta el 4-2. El internacional español entró al terreno en el minuto 65.

Ficha técnica:

4 - Bayern Múnich: Urbig; Stanisic (Ofli, m. 85), Kim, Ito, Davies (Laimer, m. 62); Kimmich, Goretzka; Guerreiro (Ndiaye, m. 76), Musiala (Olise, m. 46), Luis Díaz (Kane, m. 46); Nico Jackson.

2 - Stuttgart: Nubel; Vangnoman, Jeltsch (Jaquez, m. 46), Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller (Chema Andrés, m. 65); Leweling (Demirovic, m. 76), El Khanouss, Fuhrich (Mittelstadt, m. 65); Tiago Tomás (Bouanani, m. 85).

Goles: 0-1, m. 21: Fuhrich. 1-1, m. 31: Guerreiro. 2-1, m. 33: Nico Jackson. 3-1, m. 37: Davies. 4-1, m. 53: Kane. 4-2, m. 89: Chema Andrés.

Árbitro: Soren Storks.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 75.000 espectadores. EFE

Fútbol Internacional Bayern Múnich Bundesliga
Redacción D10
Más contenido de esta sección
MLS - Inter Miami CF vs Red Bull NY
Fútbol Internacional
Messi regala una victoria a Hoyos en su estreno en el banquillo
El Inter Miami se impuso este sábado al Colorado Rapids por 2-3, con un doblete de Lionel Messi, en el estreno de Ángel Guillermo Hoyos en el banquillo, días después de la abrupta salida de Javier Mascherano.
Abril 19, 2026 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Atlético de Madrid Real Sociedad
Fútbol Internacional
La Real Sociedad se lleva la gloria en los penales
La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey en Sevilla y, tras llegar a la prórroga con 2-2 ante el Atlético de Madrid, se llevó la gloria en una tanda de penales.
Abril 18, 2026 10:12 p. m.
 · 
Redacción D10
HGN4PUVXEAAD7_I.jpeg
Fútbol Internacional
Cunha rehabilita al United y el Chelsea toca fondo
El brasileño Matheus Cunha fue el único que encontró el acierto en Stamford Bridge y su gol al borde del descanso sacó del bache a su equipo, el Manchester United, y acentuó la crisis del Chelsea, que sumó su cuarta derrota seguida en un duelo clave por los puestos de Liga de Campeones (0-1).
Abril 18, 2026 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
HGNTg1RXYAADfPi.jpeg
Fútbol Internacional
El Tottenham está maldito
El Tottenham está maldito. Los ‘Spurs’, involucrados en la pelea por no descender, dejaron escapar dos puntos en el añadido contra el Brighton & Hove Albion, siguen en descenso y sin conocer la victoria en liga 111 días después.
Abril 18, 2026 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
HF-yj9LX0AAZhR8.jpeg
Fútbol Internacional
Almirón, entre una y dos semanas de baja
Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, será resta en su equipo por un problema en la rodilla.
Abril 18, 2026 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
HGB56hQXMAAXWRC.jpeg
Fútbol Internacional
Marie-Louise Eta hace historia en la Bundesliga
Las 15:31 horas del 18 de abril de 2026 es una fecha ya para la eternidad de la Bundesliga alemana; la primera vez que una entrenadora femenina dirige a un equipo masculino en un partido de las cinco grandes ligas europeas, con el estreno de Marie-Louise Eta al frente del Unión Berlín, con una derrota inmerecida contra el Wolfsburgo (1-2).
Abril 18, 2026 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más