Ignacio Bailone, el delantero de Nacional, apuntó en charla con FALG que el momento futbolístico de la Academia lo hace merecedor de un título, a pesar de dejar ir la chance del Clausura.

“Encontré un club que me recibió muy bien, me hizo sentir muy cómodo, con un magnífico grupo de compañeros que ha crecido en el último semestre. Considero que Nacional se merece un título por su gran momento”, dijo. Recordemos que el Trico define la Copa Py vs. Libertad el próximo viernes (19:30).