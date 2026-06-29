29 jun. 2026
Copa del Mundo

Así fue el gol de Julio Enciso, el número 33 de Paraguay en Mundiales

En el cierre del primer tiempo, cuando Alemania dominaba la posesión y parecía tener el control del partido, apareció el talentoso Julio Enciso para golpear en el momento justo.

Junio 29, 2026 07:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Enciso.jfif

Ídolo nacional. Julio Enciso “La Joya” anotó el tanto 33 de la historia de Paraguay en los Mundiales.

Julio Enciso se elevó en el área y conectó un certero cabezazo que dejó sin reacción al experimentado arquero Manuel Neuer, desatando la euforia de millones de paraguayos.

La jugada nació tras una acción de pelota parada. Luego de un rebote, Miguel Almirón habilitó a Matías Galarza, quien envió un preciso centro al corazón del área para que Enciso, con un frentazo impecable, firmara el histórico 1-0 ante una de las potencias del fútbol mundial.

El tanto no solo silenció a la afición alemana en Boston, sino que también hizo estallar de emoción a todo Paraguay, que sueña con una clasificación histórica. La imagen de Enciso celebrando con sus compañeros ya forma parte de los momentos inolvidables del fútbol paraguayo y confirma el enorme presente de la gran figura del equipo dirigido por Alfaro.

En los Mundiales

En sus nueve participaciones en Copas del Mundo, Paraguay disputó 30 partidos, de los cuales ganó 8, empató 11 y perdió otros 11, actualmente ha marcado 33 goles a favor y tiene 44 en contra. Es decir, que el tanto de Julio Enciso ante los alemanes es el número 33 en la historia de los mundiales para la Albirroja.

Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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