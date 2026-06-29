Así fue el gol de Julio Enciso, el número 33 de Paraguay en Mundiales

Julio Enciso se elevó en el área y conectó un certero cabezazo que dejó sin reacción al experimentado arquero Manuel Neuer, desatando la euforia de millones de paraguayos.

La jugada nació tras una acción de pelota parada. Luego de un rebote, Miguel Almirón habilitó a Matías Galarza, quien envió un preciso centro al corazón del área para que Enciso, con un frentazo impecable, firmara el histórico 1-0 ante una de las potencias del fútbol mundial.

GENIALIDAD DE ALMIRÓN, CENTRO ESPECTACULAR DE GALARZA FONDA Y CABEZAZO GOLEADOR DE ENCISO: ¡¡Paraguay da el golpe a los 40' PT y le gana 1-0 a Alemania en Boston!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/b4nHWaCUmh — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026

El tanto no solo silenció a la afición alemana en Boston, sino que también hizo estallar de emoción a todo Paraguay, que sueña con una clasificación histórica. La imagen de Enciso celebrando con sus compañeros ya forma parte de los momentos inolvidables del fútbol paraguayo y confirma el enorme presente de la gran figura del equipo dirigido por Alfaro.

En los Mundiales

En sus nueve participaciones en Copas del Mundo, Paraguay disputó 30 partidos, de los cuales ganó 8, empató 11 y perdió otros 11, actualmente ha marcado 33 goles a favor y tiene 44 en contra. Es decir, que el tanto de Julio Enciso ante los alemanes es el número 33 en la historia de los mundiales para la Albirroja.