Ancelotti: “De mi futuro hablaré el 25 de mayo”

“Lo puedo aclarar. La verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como les tengo respeto. De mi futuro hablaré el día 25 y no antes”, dijo en rueda de prensa al ser cuestionado sobre si podía aclarar las informaciones recientes sobre su futuro en el banquillo del Real Madrid.

“No tengo que contestarte ahora sobre lo que puede pasar después del 25 de mayo. Mi sentir es el de preparar bien el partido de mañana. Y después, el siguiente, que nos da la oportunidad de pelear aún más esta competición”, insistió.

“Estoy bien. Muy bien. Entiendo que vosotros queráis hablar de mi futuro, pero yo no. Estoy muy tranquilo y muy feliz. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, que es no hablar de mi futuro hoy. Os decepciona un poco, pero a mí me da igual”, continuó.

Un Carlo Ancelotti que ha sido relacionado como seleccionador de Brasil o empezando una aventura en los banquillos de Arabia Saudí. Informaciones sobre las que no se quiso pronunciar.

“Tengo una relación muy buena con el club. Hablamos de todo. La relación es fantástica. No estamos detrás de las informaciones; las informaciones son lo que son y muchas de ellas no son verdad”, señaló.

Además, habló de un posible homenaje cuando acabe su etapa como entrenador del Real Madrid.

“Lo que sea, será una despedida fantástica. Tengo un montón de cariño al club y ellos me muestran mucho cariño; nunca tendré una discusión o pelea con el club el último día. Que puede ser el 25 de mayo de 2025, de 2026 o de 2030. Esto no lo sé, pero el día que sea, será muy bonito”, declaró.