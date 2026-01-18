18 ene. 2026
Amistoso suspendido por emergencia de incendios en el sur de Chile

El amistoso internacional entre Universidad de Chile y Racing de Argentina quedó suspendido debido a la emergencia ocasionada por incendios forestales.

Enero 18, 2026 05:49 p. m. • 
Por Redacción D10
incendio chile.jpg

Chile declara emergencia de incendios en el sur del país.

Foto: Gentileza

El amistoso internacional entre Universidad de Chile y Racing de Argentina, que se jugaría este domingo, fue suspendido debido a la emergencia ocasionada por incendios forestales en las regiones centro y sur del país austral que han dejado al menos 16 personas fallecidas.

El encuentro entre el equipo chileno y la Academia, enmarcado dentro de las pretemporadas de ambos clubes, estaba pautado para las 19:00 hora local (23.00 GMT) en el estadio Ester Roa de Concepción, ciudad de la región de Biobío en el sur del país y la más afectada por el fuego junto a la región central de Ñuble.

“La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro-sur del país”, explicó en un comunicado la organización del partido amistoso.

La suspensión -añadió la fuente- se debió también a “la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”.

La U de Chile, por su parte, afirmó en sus redes sociales que “ante esta trágica situación, el fútbol pasa a un segundo plano” y extendió palabras de apoyo para las familias afectadas.

Debido a la magnitud de los incendios, el presidente chileno, Gabriel Boric, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones donde también hay más de una veintena de heridos y cerca de 20 mil hogares sin electricidad.

“Como organización lamentamos profundamente las pérdidas ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”, dijeron.

Las plantillas de ambos clubes ya se encontraban desde el sábado en Concepción para disputar el compromiso entre el cuadro laico, semifinalista de la Copa Sudamericana, y el argentino, semifinalista de la Libertadores, en ambos casos el año pasado.

Aunque la ubicación del estadio no forma parte de las zonas afectadas por el fuego el humo residual ha llegado hasta el lugar, además la implicación de las fuerzas policiales en el operativo de emergencia impide que puedan brindar apoyo al partido.

El amistoso no tendrá una reprogramación en el corto plazo, pues se anunció la devolución del dinero a quienes compraron boletos, mientras que Racing informó su regreso inmediato a Buenos Aires.

“Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia”, expresó el club argentino en sus redes sociales. EFE

Redacción D10
