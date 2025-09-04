04 sept. 2025
Alexis Sánchez: “Todavía tengo para estar en Europa”

El delantero chileno Alexis Sánchez, último refuerzo del Sevilla para la temporada 2025-26, al que llega procedente del Udinese italiano y con pasado en equipos como el Barcelona, Arsenal, Manchester United o Inter de Milán, ha asegurado este jueves que “todavía” tiene “para estar en Europa”.

Septiembre 04, 2025 12:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Sánchez, jugador chileno.

El punta, que el próximo diciembre cumplirá 37 años, ha señalado en una entrevista a los medios oficiales del Sevilla que “es una oportunidad” que se le presenta “con un club grande como es” la entidad hispalense.

“Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien”, ha apuntado el internacional chileno, quien sobre su edad ha puntualizado que “uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, se puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números”.

Alexis Sánchez ha insistido en que siempre tiene “ganas, experiencia” y que siempre quiere “ir para adelante, ganar”, además de que ha recordado que en los equipos en los que ha estado ha “logrado títulos” y que si llega ahora al Sevilla es porque también quiere “pelear títulos, no por jugar”.

El futbolista ha comentado sobre su fichaje por el club andaluz que “han sido días intensos” y que “estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre”, y ha resaltado “la afición que tiene” el Sevilla, a la que se ha enfrentado “con el Manchester United y con el FC Barcelona. El estadio, la afición es algo que es de temer”.

“Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que el equipo debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando por la Champions, ganando títulos como la Europa League. Tiene que volver a lo alto”, ha afirmado.

El delantero se ha referido a sus preferencias sobre el terreno de juego y ha dicho que “en las tres posiciones que son de arriba” se encuentra bien, pero que al centro del campo también se acomoda “muy bien” y que lo hará donde “pueda ayudar al equipo, a los más jóvenes y al míster -el argentino Matías Almeyda”.

“Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante”, ha subrayado.

El chileno se ha referido a su compatriota Gabriel Suazo, otro de los fichajes del Sevilla para este curso, y ha señalado que lo conoce de la selección y que se entienden “muy bien con la forma de jugar”.

“Sé cómo juega y la verdad que es un profesional en la selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho”, ha añadido el chileno, quien ha querido destacar a la afición del Sevilla y ello que es otra de “las razones” por las que se decidió a fichar.

“La afición es lo que a veces a uno le da ganas de jugar porque al final estás jugando con doce dentro”, ha asegurado el nuevo futbolista del Sevilla.

Redacción D10
