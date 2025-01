Aldo Duscher rompe el silencio tras su destitución

El argentino Aldo Duscher rompió el silencio en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, luego de lo que fue su destitución del cargo de entrenador de la Selección Paraguaya Sub 20 en plena competición.

Duscher realizó desafortunadas declaraciones a medios radiales el martes luego de lo que fue la humillante goleada de 6-0 ante Uruguay, lo que hizo que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tomara la decisión de cortar abruptamente el vínculo en pleno Sudamericano Sub 20.

Este jueves, Aldo Duscher habló en exclusiva con Arturo Máximo Rubin y su equipo. “Me siento muy feliz por la clasificación de ayer (victoria 1-0 de Paraguay ante Venezuela). Muchos de los chicos me escribieron luego del partido”, reveló.

Consultado sobre su versión de los hechos, Duscher explicó: “Aquí el único problema fue con el preparador físico (Martín Paolorroso) que quería tomar más protagonista y es el hijo del jefe (Elvio Paolorroso, Coordinador de Formativas de la APF)”.

El argentino reveló que existió un problema con sus compatriotas. "Él (Martín Paolorroso) quería estar por encima del técnico. Buscaron un mínimo error para sacarme. Hablé con la prensa y se aprovecharon de eso”, manifestó.

Duscher también reconoció que se excedió en sus declaraciones a la prensa que derivaron con su destitución. “Si falte el respeto con mis declaraciones pido disculpas, yo no estaba enojado pero soy sanguíneo. Creo que molesto que diga que solo tuvimos dos amistosos”, indicó.

Elvio Paolorroso fue el encargado de comunicarle a Duscher que no seguía como entrenador. “Elvio Paolorroso me dijo que estaba afuera por mis declaraciones. Me apartaron del hotel y no querían que me despida del grupo”, reveló.

Por último contó que le tomó cariño al país y que se marcha sin haber cobrado por sus servicios de entrenador. “Me encontré con un país maravilloso y con mucha gente buena, yo desde el 12 de diciembre estoy en Paraguay y trabaje con mucho profesionalismo. Y no cobre nada hasta el día de hoy porque tenia que hacer los papeles, todo fue inversión mía porque tenia que hacer los papeles”, concluyó.