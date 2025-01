Alcaraz: “Yo creo que alguien que piensa en retirarse no juega así"

Carlos Alcaraz cree que alguien que sopesa la posibilidad de retirarse durante el segundo set no juega en el tercero y el cuarto como lo hizo Novak Djokovic en el partido que les enfrentó en cuartos de final del Abierto de Austrlia, en alusión a las declaraciones del serbio respecto a que pensó en abandonar durante el segundo parcial.

“Yo creo que alguien que está pensando en retirarse en el segundo no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho. No voy a entrar en detalles, pero no creo que se hubiera retirado”, dijo el español, que cayó por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

“Honestamente, he sentido que estaba controlando el partido y le he dejado engancharse de nuevo, ese ha sido el fallo más grande. En el segundo tenía que haber jugado un poco mejor, empujándole más al límite”, comentó Alcaraz, que se despidió por segundo año consecutivo en los cuartos de final.

“Es sólo cuestión de ver a alguien que le cuesta físicamente. Tú no juegas al mismo nivel. A priori va a ser más fácil, pero a la vez piensas en no hacer fallos, entonces no la golpeas igual que lo hacías antes. Jugó más agresivo, intentando no moverse tanto”, aclaró en una rueda de prensa que se celebró a las dos de la madrugada.

“Todo el mundo lo vio, no sé si fue más hacia la derecha o revés, pero le estaba costando”, siguió comentando sobre las molestias de Djokovic. “En el tercero o cuarto no vi nada malo, no digo que hizo un show, le costaba en el segundo y luego en el tercero y cuarto muy bien. Es difícil de comparar porque las condiciones son diferentes”, insistió Alcaraz, que desveló que su deseo sería poder teletransportarse a su casa para descansar. EFE