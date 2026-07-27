Aceleran preparativos en Itapúa

El Departamento de Itapúa ya se empieza a vestir de gala para albergar por segunda vez en su historia el Rally del Paraguay, que en este 2026 se disputará desde jueves 27 de agosto hasta el domingo 30.

Corresponde a la ronda 11 del Campeonato Mundial de la competencia, que del Sur de nuestro país seguirá por la región del BIOBÍO en Chile, luego pasará por la isla mediterránea de Cerdeña en Italia y bajará la velocidad y el telón en la arenosa ciudad de Yeda, en Arabia Saudí.

TRAMOS. En territorio itapuense, el certamen tendrá su epicentro de Encarnación (largada, superespeciales y premiación), pero el Rally del Paraguay levantará la polvareda de 13 distritos en total. Según la organización, a un mes se realizará el Shakedown y Largada Simbólica en la vera del majestuoso Río Paraná.

El 28 de agosto, día 1 de la competencia, el rugido de las bestias se escucharán por las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras y finalizará en el Autódromo.

El día siguiente, las mismas surcarán la tierra de Bella Vista, Bella Vista Sur, Hohenau, Trinidad, Encarnación hasta la Costanera. El domingo 30 de agosto, los tramos involucrarán a Encarnación, Artigas y Artigas Oeste para cerrarse definitivamente con la ceremonia de premiación.

servicios turísticos. Para brindar una mejor experiencia a los visitantes que llegarán al país, la Senatur informó que se están desarrollando un amplio operativo para fortalecer los servicios turísticos y preparando a Itapúa para recibir a miles de aficionados durante la competencia internacional.

Los trabajos apuntan a mejorar la calidad de atención, promover los atractivos del departamento y garantizar mejores condiciones para los visitantes que llegarán al país.

En este sentido, avanzan con la formalización de prestadores turísticos mediante nuevas inscripciones, habilitaciones y la renovación de registros de establecimientos ya autorizados.

También prepara la campaña “Buen Anfitrión”, que será implementada en puntos estratégicos de llegada al área. A su vez, brindarán asistencia de traducción y orientación turística con la implementación de un programa de voluntariado.

Interés Departamental. En la región crece la expectativa por el éxito de la pasada edición, catalogada por FIA como “Mejor Rally del Mundo”. Para esta ocasión, el gobernador Javier Pereira declaró de Interés Departamental la competencia motor.