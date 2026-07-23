Ajustan acciones finales para la segunda edición del Rally del Paraguay

Autoridades del Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Organizador del Mundial de Rally del Paraguay presentaron informes sobre el avance de los trabajos y las acciones previstas en materia de logística, infraestructura, organización y la coordinación institucional.

La reunión, que estuvo encabezada por el presidente de la República Santiago Peña, permitió verificar el estado de los preparativos y coordinar las acciones finales entre los organismos públicos y privados que trabajan de manera articulada para garantizar el éxito del evento deportivo.

Los titulares del COP y la SND, Camilo Pérez y César Ramírez, respectivamente, resaltaron la trascendencia que tendrá el campeonato para el deporte nacional, el turismo y la economía.

El CEO del Rally del Paraguay, César Marsal, presentó un informe sobre el estado general de la organización del evento, mientras que la directora adjunta de Grandes Eventos Deportivos, Larissa Schaerer, expuso los avances de las distintas instituciones del Gobierno y la planificación de las actividades previstas para el desarrollo de la competencia, según la nota de prensa.

Nuestro país albergará por segundo año consecutivo. En Itapúa, con sede central en Encarnación, se correrá la undécima jornada del certamen del 27 al 30 de agosto.