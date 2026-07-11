Diego Domínguez y el Rally del Paraguay: “Este año es la revancha”

Tras el histórico éxito en 2025, Paraguay se prepara para recibir por segundo año consecutivo una fecha internacional del rally, con Itapúa como epicentro de una competencia que posiciona al país dentro del calendario mundial de la especialidad.

“Estoy seguro que este año volverá a ser un éxito como el año pasado”, señaló Domínguez Bejarano, destacando la importancia del evento y el impacto que generó la llegada del rally a Paraguay.

Para el joven piloto paraguayo, esta nueva edición tiene un significado especial. “Este año es la revancha, esto es lo lindo del deporte”, señaló, haciendo referencia a la oportunidad de volver a competir en casa y buscar un resultado destacado ante su público.

Domínguez viene trabajando intensamente en su preparación junto a su copiloto Rogelio Peñate, con quien buscará llegar en las mejores condiciones a una competencia que exigirá máxima concentración, ritmo y adaptación a los caminos paraguayos.

El Rally del Paraguay se disputará del 27 al 30 de agosto en Itapúa, una región que vuelve a convertirse en el centro de atención del automovilismo internacional y en un verdadero hub deportivo para toda la región.

La organización proyecta una edición de alto impacto, con un importante movimiento económico estimado en más de 200 millones de dólares, una convocatoria superior a los 400.000 espectadores y una gran exposición mediática con transmisión y cobertura en más de 100 países.

Con el respaldo de su experiencia internacional y el sueño de dejar nuevamente en alto la bandera paraguaya, Diego Domínguez afronta este desafío con ambición renovada. La revancha está en marcha y el joven piloto guaraní quiere ser protagonista en casa.