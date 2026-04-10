A Bareiro “a veces le gana la ansiedad”
El atacante paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, habló con el canal de noticias Tigo Sports, en entrevista donde reconoció que con respecto a la Selección Paraguaya “a veces me gana la ansiedad”, esperando una posible convocatoria para jugar el Mundial.
“Es un sueño para cada jugador el de vestir la camiseta de la Selección, estar en un Mundial es lo máximo”, dijo quien viene marcando cinco goles en ocho partidos en Boca.
“Tengo un libro en el que escribo todo lo que busco y en todas las notas que hago es Paraguay y Copa del Mundo” reveló el jugador de 29 años de edad.