10 abr. 2026
Fútbol Internacional

A Bareiro “a veces le gana la ansiedad”

El atacante paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, habló con el canal de noticias Tigo Sports, en entrevista donde reconoció que con respecto a la Selección Paraguaya “a veces me gana la ansiedad”, esperando una posible convocatoria para jugar el Mundial.

Abril 10, 2026 09:23 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CATOLICA-BOCA

Adam Bareiro está en racha con el Xeneize.

Foto: AFP

“Es un sueño para cada jugador el de vestir la camiseta de la Selección, estar en un Mundial es lo máximo”, dijo quien viene marcando cinco goles en ocho partidos en Boca.

“Tengo un libro en el que escribo todo lo que busco y en todas las notas que hago es Paraguay y Copa del Mundo” reveló el jugador de 29 años de edad.

Adam Bareiro Boca Juniors Fútbol Internacional
Redacción D10
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