Zarza, el cara sucia que llega desde Santaní

Gilberto Ortega, técnico de Zarza en Santaní de las formativas, dio una pincelada de lo que puede aportarle el juvenil a Olimpia: “Es diestro pero maneja bien la pierna izquierda, no me sorprendió lo que hizo ante River. Le gusta encarar, es un chico muy humilde, es más escurridizo que Gabriel Aguayo”, sentenció el entrenador en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, Radio Monumental.

NO LLEGÓ AL RIVAL. Ortega también reveló que Zarza estuvo muy cerca de ser jugador azulgrana.

“Desde los 13 años está en el Olimpia; la gente de Cerro le quería también en su momento, Grana pidió por él, pero no se concretó su pase al Ciclón”, reveló el entrenador de las formativas.

Zarza podrá ser una de las opciones para que Palermo pueda cumplir con el reglamento del Sub 19 en la Primera División, algo que le trajo dolores de cabeza en el primer semestre.

DINERO FRESCO. Con la venta de Saúl Salcedo a Newell’s Old Boys de Argentina por un monto cercano a los USD 2.000.000, Olimpia buscará ponerse al día con los jugadores en cuanto a salarios, se espera que al menos dos sueldos de los cuatro atrasados se paguen esta semana antes del inicio del torneo.

Hoy, Olimpia entrenará en la Villa por la mañana.