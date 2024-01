Ya se conoce al primero que saldrá del Newcastle

El Newcastle United comienza a preparar la limpia que pretende hacer en verano para ajustarse al ‘fair play’ financiero y el primero que tiene el cartel de transferible es el brasileño Joelinton.

Joelinton llegó al Newcastle en 2019 procedente del Hoffenheim a cambio de 40 millones de libras y, aunque aún tiene 18 meses en su contrato, la lesión de rodilla que sufre y que le tendrá apartado hasta mayo ha provocado que puede que haya jugado su último partido con las ‘Urracas’.

“Le quedan 18 meses en su contrato, así que es posible que le vendan en verano. No puedo predecir el futuro, pero es una posibilidad. Espero que no sea el caso, quiero que se quede. Le quiero como persona y como jugador, pero antes de que un jugador firme un nuevo contrato tiene que estar feliz con todo y no estamos en ese caso”, dijo Eddie Howe, técnico del Newcastle.

Callum Wilson, Miguel Almirón y Kieran Trippier son otros de los jugadores de los que se ha rumoreado una salida, debido a que el Newcastle ha realizado una gran inversión desde enero de 2022 para reforzar el equipo y ahora tiene que ajustarse a los límites del ‘fair play’ financiero.

El club está actuando por los intereses a largo plazo del club. Ya veremos qué ocurre”, añadió Howe. EFE