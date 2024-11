La oposición se va formando en Cerro Porteño, emergiendo la figura de Carlos Rejala Helman, socio activo del club, como principal rival para el clan Zapag, liderado por el actual presidente Juan José Zapag, que tiene mandato en Barrio Obrero hasta el 2026.

En charla con Fútbol a lo Grande 1080 AM, Rejala que fue diputado de la nación en el periodo 2018 al 2023, expuso: “Mi hijo me pidió ir a ver a Cerro Porteño y luego de la derrota en Río (ante Fluminense por Libertadores), me dijo: ‘Papi ¿en serio no vas a hacer nada por nuestro club?’ Y me partió el alma verle a mi hijo llorar por Cerro y estoy cansado”.

Agregó que “voy a dejar mi vida por Cerro”.

Rejala fue claro al asumir postura: “Cerro necesita un presidente presente y no ausente, no se puede manejar un club como Cerro de manera remota, y es una gran mentira que tenés que tener billetera para ser presidente del club”.

Con respecto al plan de la oposición para conseguir un cambio en la conducción de Cerro, que es manejada por la familia Zapag desde el 2010, el ex diputado apuntó: “Hace rato venimos trabajando con varios amigos en el equipo de la oposición. Puede ser Carlitos Rejala o puede ser otra persona”. Indicó que “la oposición va a ir unida y la primera gran batalla es la conformación del TEI (Tribunal Electoral Independiente), porque Cerro es de los cerristas, esto no es dedocracia. Cerro debe tener puertas abiertas”.

Acerca del presente del club, que en la temporada quedó prácticamente sin chances de coronarse en el torneo Clausura y con sequía de título desde hace casi tres años, Rejala explicó: “Es una vergüenza lo que están haciendo con Carlos Jara Saguier; eso fue populista (su elección) y para apagar un incendio le deseo lo mejor y que gane todo”.

“Al jugador hay que contratarlo personalmente y comprometerlo, hay que estar en el vestuario con ellos. y a los canteranos no se les va a vender hasta que salgan campeón”, finalizó Rejala.