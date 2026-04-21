22 abr. 2026
Fútbol Internacional

Vinícius y Mbappé sostienen una redención a medias

Vinícius y Mbappé lideraron frente al Alavés (2-1) una redención sin brillo en el inicio de la travesía por el desierto del Real Madrid.

Abril 21, 2026 07:14 p. m. • 
Por Redacción D10
20260421_191300.jpg

Real Madrid venció al Alavés en el fútbol español.

Vinícius y Mbappé lideraron frente al Alavés (2-1) una redención sin brillo en el inicio de la travesía por el desierto del Real Madrid, sin títulos por los que pelear salvó hecatombe del Barcelona en la Liga y necesitado del perdón de una afición que se marchó aún dubitativa y silbando a su equipo por el buen final del equipo de Quique Sánchez Flores.

El Real Madrid compareció ante su gente con la sensación de esperar un plebiscito. El Santiago Bernabéu, que otras veces ha sido tribunal severo, esta vez pareció más bien un jurado cansado. El conjunto blanco venía de su mes más desconcertante: tres derrotas y un empate que le dejaron fuera de la Liga de Campeones y de la Liga que solo puede salvar un milagro. La última caída, la del Allianz Arena ante el Bayern de Múnich, al menos tuvo el consuelo del orgullo. Y eso, en el Bernabéu, cuenta.

Hubo silbidos, sí, pero de esos que suenan más a rutina que a rebelión. Alcanzaron a los jugadores cuando saltaron al terreno de juego y a Vinícius cuando su nombre salió por megafonía y en sus primeros contactos con la pelota. Poco más. También a Camavinga, cuando apareció en el último tramo. El estadio, acostumbrado a la gloria, parecía haber firmado una tregua con la decepción. Una resignación extraña para un curso que amenaza con terminar en blanco.

Arbeloa movió piezas con gesto serio: entraron Carreras, Tchouaméni y Huijsen; salieron Mendy, Brahim y Rüdiger, que acabaría entrando tras el susto de Militão. Un calambre, un mal recuerdo de lesiones recientes y el cambio al filo del descanso. Luego se supo que no fue nada. A veces el miedo juega más que la lesión.

El Alavés, con el descenso al acecho, hizo lo que tocaba: orden, repliegue y paciencia. Quique lo había dejado dicho antes del inicio: “Tenemos que intentar que continúe el caos si es que existe desde el principio”. Pero no hubo tal caos. Hubo más bien una calma espesa, de partido que no arranca, en la que el Madrid se movió sin chispa, como si aún llevara el peso de sus últimos tropiezos.

Media hora duró ese letargo. Hasta que apareció Mbappé. No fue un gol de catálogo, sino de billar torcido. Jonny Otto actuó de pared involuntaria dos veces: primero en la jugada con Güler, después en el disparo del francés desde fuera del área. La pelota, caprichosa, tocó de nuevo en él, desvió su rumbo y dejó vendido a Sivera. Gol y poco más.

Mbappé lo celebró con una sonrisa cómplice, consciente de que su vigesimocuarto tanto en Liga llegó con guiño de la fortuna. Pero al Real Madrid le sirvió. Se liberó. Durante un cuarto de hora pareció otro: más suelto, más reconocible. El propio Mbappé probó de nuevo a Sivera, Vinícius se encontró con el portero en una ocasión franca, el francés insistió con un disparo desviado y Militão, antes de retirarse, estrelló un balón en el larguero.

Y, sin embargo, fiel a su reciente costumbre, el Madrid no se fue al descanso sin un sobresalto. Toni Martínez encontró el palo ante Lunin en la última acción antes del intermedio. Un aviso que dejó el partido en ese punto ambiguo: medio resuelto, medio en el aire.

Vinícius fue quien bajó el telón de cualquier duda. Transformó los silbidos tibios en aplausos con un gol de los suyos, de esos que no admiten réplica: disparo lejano, seco, ajustado, y 2-0. Y, además, pidió perdón. Ahí se acabó la historia. El Alavés no estaba para aventuras y el Real Madrid tampoco para seguir jugando con fuego.

Con el partido ya encarrilado, Arbeloa agitó el banquillo. Aparecieron Camavinga, Mastantuono, Brahim y Carvajal. Media hora que sirvió para dos cosas: intentar recomponer la figura de Camavinga, señalado en las últimas fechas, y darle vuelo a Carvajal, necesitado de minutos de calidad para sostener su candidatura a la renovación y asomarse al próximo Mundial.

El resto fue un epílogo con un último sobresalto. Antes, Mbappé probó a Sivera y Brahim acarició el 3-0, pero un defensa sacó la pelota bajo los palos. Poco más. El Real Madrid administró la ventaja con oficio y cuando parecía que iba a arrancar un perdón discreto del Bernabéu, consiguió los silbidos de sus aficionados con el gol de Toni Martínez en el minuto 94 que siguió a un cabezazo al palo de Parada.

El Alavés murió en la orilla y se quedó a expensas de lo que haga el Elche ante el Atlético de Madrid: si gana, terminará la jornada en puestos de descenso. Fue, al fin y al cabo, quien pagó la factura de la crisis blanca, que buscó un perdón que logró a medias. Se fue del campo como empezó: con tímidos silbidos.

-- Ficha técnica:

2.- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (Carvajal, min. 63), Militao (Rüdiger, min. 45+2), Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni (Camavinga, min. 63), Güler (Mastantuono, min. 57), Bellingham (Brahim, min. 57); Vinícius y Mbappé.

1.- Alavés: Sivera; Ángel, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Yusi (Calebe, min. 66); Antonio Blanco, Guridi (Aleñá, min. 58), Denis Suárez (Ibáñez, min. 58); Toni Martínez y Lucas Boyé (Diabaté, min. 66).

Goles: 1-0, min. 30: Mbappé; 2-0, min. 50: Vinícius; 2-1, min. 94: Toni Martínez.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 35) por parte del Real Madrid y a Ángel (min. 90) por parte del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio Santiago Bernabéu ante 61.468 espectadores. EFE

Vinícius Mbappé Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-MEX-PUMAS-JUAREZ
Fútbol Internacional
Robert Morales anota doblete en el triunfo de Pumas sobre Juárez
VIDEO. El paraguayo Robert Morales anotó este martes un doblete en el triunfo de Pumas UNAM 4-2 sobre Juárez FC en un partido de la decimosexta jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.
Abril 22, 2026 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
20260421_194055.jpg
Fútbol Internacional
Inter remonta en el último minuto y sueña con el doblete
El Inter de Milan venció este martes al Como 1907 en las semifinales de la Copa Italia tras remontar un 0-2 con un gol en el último minuto.
Abril 21, 2026 07:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Leicester.jpg
Fútbol Internacional
El Leicester desciende a la tercera división
El empate cosechado este martes contra el Hull City (2-2) confirmó el descenso del Leicester City, campeón de la Premier League en 2016 y de la Copa de Inglaterra en 2021, a la League One, la tercera división del fútbol inglés.
Abril 21, 2026 06:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Gianina Maradona.jpg
Fútbol Internacional
Hija de Maradona rechaza planteos en su contra
Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio por la muerte de su padre, rechazó los señalamientos en su contra por parte del principal acusado y denunció que fue manipulada por los médicos que trataron al exfutbolista antes de su fallecimiento.
Abril 21, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
HGWO7UJWUAAhKoJ.jpeg
Fútbol Internacional
Argüello: “No es fácil hacer eso en la Serie A”
César Argüello, representante de Isidro Pitta, alabó el momento que tiene el ariete y su reciente triplete en el fútbol brasileño.
Abril 21, 2026 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
HGYLkBGagAAmCQh.jpeg
Fútbol Internacional
El Wolverhampton desciende al Championship
El empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United confirmó el descenso del Wolverhampton Wanderers al Championship (Segunda división inglesa) tras ocho temporadas en la élite.
Abril 21, 2026 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más