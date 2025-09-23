Villa Anita acaricia el título en la Divisional B

Villa Anita fue el gran ganador de la jornada 2 del Campeonato Divisional B de fútbol de salón al derrotar a Antequera y consolidarse como solitario líder del Cuadrangular Final del certamen. Empatando en la última fecha será campeón y logrará su ascenso.

Villa Anita se impuso en gran forma a Antequera y Castro por 2-1 con goles de Walter Javier Spaini y Ángel Martín Mareco. En juego del primer turno fue victoria de Sancho por 8-4 a La 33.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Villa Anita 4 puntos, Sancho 2, Antequera 2 y La 33 0.

Próxima fecha, a jugarse el jueves 25 de septiembre: Antequera vs. La 33 y Sancho vs. Villa Anita. Ascienden los dos equipos con mayor cantidad de puntos.