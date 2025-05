Vasco da Gama golea y jugará el repechaje

El equipo brasileño no falló y triunfó con anotaciones de de Rayan Rocha (3’), Paulo Henrique (33’) y Pablo Vegetti a los 44 minutos.

En el otro partido del grupo, Lanús, líder y ya clasificado a octacos, empató 2-2 ante Puerto Cabello.

El equipo granate terminó en la cima del grupo con 12 puntos, segundo Vasco con 8.

Este miércoles prosigue la Sudamericana con seis partidos. Por el Grupo A: Independiente vs. Nacional Potosí y Guaraní vs. Boston River, ambos desde las 19:00. Por el Grupo B: Defensa y Justicia vs. Cerro Largo y U. Católica vs. Vitória, ambos desde las 21:30. También desde las 21:30, pero por el Grupo E chocan Palestino vs. Mushuc Runa y Cruzeiro vs. Unión.