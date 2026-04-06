Un Mundial donde el mapa también juega su partido y pondrá al límite a las selecciones

El Mundial de 2026 será el más extenso y, desde el punto de vista logístico, el más exigente de la historia. Se disputará en tres países, con 16 sedes, 48 selecciones y 104 partidos.

El evento, que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después en cuanto a la escala geográfica que las selecciones deberán recorrer.

Sin embargo, no todas tendrán que transitar las mismas distancias en la primera fase del torneo, donde las cabezas de serie de los grupos, en general, deberán trasladarse mucho menos que el resto.

La selección europea que gane el Playoff A (Italia o Gales), en el Grupo B, será una de las que más tendrá que recorrer.

Este equipo debutará en Toronto frente al local Canadá. Luego deberá cruzar todo el continente hasta Los Ángeles y cerrar su participación en Seattle. Este itinerario suma un total de 5.063 kilómetros en solo tres partidos, una cifra realmente colosal.

En un contexto similar se encuentra Argelia en el Grupo J. La selección africana debutará contra la actual campeona del mundo, Argentina, en Kansas City.

Luego, los argelinos se trasladarán a San Francisco para enfrentar a Jordania y, en el tercer partido, deberán viajar a Dallas, en el centro del país. En total, recorrerán aproximadamente 4.782 kilómetros, además de atravesar diferentes husos horarios durante este periplo.

Argentina, por su parte, cuenta con uno de los itinerarios más accesibles, aunque no el más corto. Kansas City y Dallas serán las ciudades en las que disputará sus tres compromisos de la primera fase, por lo que su recorrido total estimado será de apenas 750 kilómetros. Esta distancia resulta mínima en comparación con la de sus rivales de grupo.

Paraguay, entre los países con menor recorrido

Entre las selecciones que menos distancias recorrerán se encuentra precisamente Paraguay. Disputará sus tres partidos entre Los Ángeles y San Francisco, en el estado de California, frente a Estados Unidos, Australia y un rival por definir. Por ello, Paraguay será la segunda selección con menor cantidad de kilómetros por cubrir: 497.

El único seleccionado por debajo de la Albirroja en cuanto a traslados es Egipto. Serán apenas 383 kilómetros los que recorrerá entre Vancouver y Seattle, donde enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda y, por ahora, a Irán.

Por su parte, dos selecciones europeas del Grupo I, Francia y Noruega, también tendrán un recorrido reducido, ya que jugarán entre Filadelfia, Nueva York/Nueva Jersey y Boston.

Se trata de trayectos que, en general, no superan los 350 kilómetros, lo que permitirá a estos seleccionados trasladarse, si así lo desean, en autobús o en vuelos de menos de 45 minutos.

Para mitigar el desgaste físico, la FIFA implementó un sistema de regionalización en la fase de grupos (dividido en zonas Oeste, Central y Este). En principio, esto reduce la carga para la mayoría de las selecciones, aunque, como se observa, no todas tendrán el mismo trato en cuanto a los desplazamientos a lo largo de los tres países.

El factor climático y la altitud también añaden una capa extra de dificultad a estos viajes. Por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, mientras que la humedad puede ser extrema en ciudades como Miami o Houston.

El Mundial 2026 será tanto una prueba de talento futbolístico como de resistencia logística para todas las selecciones, especialmente a medida que avance el torneo. Aquellas que logren llegar a las rondas de eliminación directa habrán recorrido, en promedio, distancias que triplican lo visto en Qatar 2022.