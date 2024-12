Un goleador con altura

En charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, Arce contó sus sensaciones al arribar al país: “Uno siempre sueña con esto; cuando me salió la oportunidad fui con la intención de hacer bien las cosas y por suerte salió de lo mejor (...). El objetivo era campeonar. Gracias a Dios conseguimos un título, me gané el cariño de la gente y eso me pone muy contento”.

Sobre los hitos en su carrera, Álex los contó con orgullo: “He conseguido cosas importantes, como ser campeón con Ameliano, goleador y el ascenso en Argentina; ser campeón y goleador en Ecuador”.

Luego agregó: “En estos tres años, he crecido bastante, cambié mucho, estoy muy contento y agradecido con la gente que me ha ayudado. He pasado por muchas cosas”.

MOMENTOS FUERTES. Arce tuvo momentos complejos en su vida; durante la pandemia quedó sin club y tuvo que trabajar como vendedor ambulante. “Tuve un amigo que me decía para salir a vender hamacas; recorríamos y con eso salvaba un poquito. Chemopîrimba cuando veo mis videos y en estos meses cuando corean mi nombre me da piel de gallina”, relató Arce.

Humberto García fue el entrenador que confió en Arce y él lo expresó a FALG: “Él no me creía cuando le decía que tenía mucho potencial y podía llegar a jugar en la Selección. Está siendo un triunfador”.

Ofertas no llenan las expectativas

Isaac Álvarez, presidente de la Liga de Quito, en charla exclusiva con El Extra de Fútbol a lo Grande por NPY, confirmó que en su momento Corinthians y Palmeiras realizaron ofertas por Alex Arce, pero que ninguna llenó las expectativas del club.

“Al jugador hay que dejarlo volar si quiere crecer, no vamos a truncar una salida, pero tiene que ser una buena oferta, algo que convenga al club”, dijo.

Miguel Gareppe, representante del delantero paraguayo, señaló que Alex tiene un contrato importante con Liga y que en los próximos días verán si llega alguna propuesta mejor para que pueda salir.

CIFRAS. 37 goles en 51 partidos alcanzó Álex Arce vistiendo la camiseta de Liga de Quito solamente en el año 2024. 4 títulos en tres años consiguió Arce vistiendo la camiseta de Ameliano, Independiente Rivadavia y Liga.