09 ago. 2025
Mercado de pases

Omar Alderete se va a la Premier League

El zaguero paraguayo Omar Alderete continuará su carrera deportiva en la liga más competitiva del mundo.

Agosto 09, 2025 12:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete

Foto: Gentileza - Albirroja

Omar Alderete está próximo a dejar el Getafe de España y pasar a formar parte del escuadrón paraguayo que milita en la Premier League. Según las informaciones que sacudieron el ambiente este sábado, el jugador de la Albirroja pasará a jugar en Sunderland.

Álvaro Ramos, periodista del Diario As de España, contó que la operación está cerrada y el contrato del jugador será por 4 temporadas.

“Está cerrada la operación de Alderete al Sunderland, Omar dió prioridad a un equipo que le dijo que será titular en la Premier. Los fans de Getafe creen que se podía sacar más dinero de esta transferencia, la operación se hace por 12 millones más uno en variable, esto en euros con 4 años, de contrato”, contó en la 1080 AM.

Alderete se sumará a Diego Gómez, Julio Enciso, Enso González, Diego León y Julio Soler, como los paraguayos que se encuentran militando en la Liga Inglesa.

Omar Alderete Mercado de Pases Fútbol Internacional
Redacción D10
