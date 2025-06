Ignacio Bailone tendrá su revancha en Nacional

Ignacio Bailone, delantero actualmente en el Deportivo Cuenca de Ecuador, volverá a Nacional para el torneo Clausura 2025. El jugador había salido de la institución al no ser tenido en cuenta por Víctor Bernay al finales del año pasado.

“Es como una revancha, todos saben como fue mi salida. Volver ahora, después de 6 meses. Nacional es un equipo que quiero mucho. Mi salida no fue algo que me esperaba. Lamentablemente se tomó la decisión. Ahora pensar para adelante y hacer una buena temporada”, expresó el jugador en la 1080 AM.

Bailone firmará contrato por un año y este fin de semana estaría arribando a Paraguay para sumarse al plantel que dirige actualmente Pedro Sarabia. “Cuando recibí el llamado de Nacional no dudé. Contento de que se de mi retorno”, tiró.

TODO CERRADO. Hugo Gaona, representante del futbolista, también habló en Fútbol a lo Grande y contó que la negociación está prácticamente cerrada. El delantero rescindirá con el equipo ecuatoriano, en donde no tuvo mucha continuidad, y fichará por el Albo. “Es un jugador que nunca se tuvo que ir del club”, dijo.