Cae lo de Juan Espínola a Newell’s

Juan Espínola, portero de Belgrano de Córdoba, sigue buscando equipo luego de que cayera la negociación que se mantenía con el Newell’s de Rosario. La información fue confirmada por el propio agente del jugador, en charla con Fútbol a lo Grande.

“Cayó la negociación, teníamos todo, parecía que teníamos todo cerrado. Nos llamaron todos, faltó el utilero, pero al final no prosperó. Están teniendo un problema de cupo y algo de la negociación no avanzó. Es increíble”, expresó Hugo Petta en la 1080 AM.

El agente mantiene la fe en que pueda salir en este mercado de pases ya que existen varias ofertas, pero sí descartó que el golero pueda retornar a Olimpia en esta parte de su carrera.

SE ENTROMETIÓ. En un momento de la entrevista, Hugo Petta, contó que Olimpia se metió en la negociación y dejó entrever que esa situación pudo truncar su pase. “Ya teníamos todo acordado, luego hablamos con el presidente de Olimpia y surgió otra negociación (Un intercambio de jugador). Y no le convenía a nadie y cayó”, tiró.