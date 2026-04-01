31 mar. 2026
Equipo D10

Streaming, pasión y fútbol: Equipo D10 vibró una vez más con la Albirroja

El streaming deportivo Equipo D10 volvió a destacarse con una cobertura especial, esta vez centrada en el partido entre Paraguay y Marruecos.

Marzo 31, 2026 09:56 p. m.
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Fabián González, Guillermo Areco y Santiago Riquelme acompañaron a la Albirroja con una gran cobertura.

Foto: Mateo Cárdenas.

Desde la previa, el equipo apostó a una propuesta dinámica que combinó análisis futbolístico, interacción constante con la audiencia y una atractiva serie de regalos para los seguidores que se sumaron a la transmisión, que se hizo desde el local de González Giménez (San Martín esquina Eusebio Lillo).

Minutos antes del pitazo inicial, el programa generó un clima de expectativa con comentarios sobre las formaciones, el contexto del partido y las claves tácticas del encuentro. La participación del público fue uno de los pilares, con mensajes en vivo, encuestas y sorteos que mantuvieron a la comunidad activa y comprometida en todo momento.

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El programa se llevó a cabo desde el local de Gonzálz Giménez (San Martín y Lillo).

Foto: Mateo Cárdenas.

Ya en el desarrollo del partido, Equipo D10 ofreció una cobertura minuto a minuto, reaccionando a cada jugada con espontaneidad y pasión. El gol de Gustavo Caballero encendió la ilusión de los hinchas paraguayos y se vivió con intensidad en el streaming, generando un pico de interacción en redes sociales y consolidando el estilo cercano del programa.

Más allá del resultado adverso, la transmisión volvió a confirmar el crecimiento de Equipo D10 como un espacio de referencia para los fanáticos del deporte. La combinación de información, entretenimiento y cercanía con la audiencia marca el diferencial de una propuesta que sigue ganando terreno en el ámbito digital, posicionándose como una alternativa moderna para vivir el fútbol en compañía.

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