04 mar. 2026
Equipo D10

Equipo D10 realiza hoy su debut en streaming

Hoy, desde las 14:00, se producirá el gran estreno del Equipo D10, el nuevo programa de streaming deportivo que se emitirá en el canal de YouTube de Última Hora y en las redes sociales de D10.

Marzo 04, 2026 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
streaming_66007530.jpeg

Todo listo. El Equipo D10 será protagonista principal desde hoy del streaming deportivo.

De 14:00 a 15:00, todos los lunes y miércoles, durante una hora completa, los periodistas Santiago Riquelme, Guillermo Areco, Derlis Matto y Fabián González te acompañarán con análisis, debate y opinión sobre todo lo que mueve al deporte nacional e internacional.

Con el fútbol como gran protagonista, porque sabemos que es la pasión número uno del público paraguayo, Equipo D10 también abrirá espacio al automovilismo, básquet, tenis y otras disciplinas deportivas que generan emoción en cada rincón del país.

Tendrá un tono cercano y distendido, pero con la seriedad y credibilidad que caracteriza a Última Hora.

Será un espacio para analizar lo que dejó la fecha, debatir los temas que marcan agenda y opinar sin vueltas. La información estará respaldada por el trabajo periodístico del equipo y por el seguimiento permanente de la actualidad.

Además, la audiencia será parte fundamental. Habrá interacción en vivo con los lectores y los seguidores, participación del público a través de comentarios y preguntas, y la posibilidad de que las voces de la gente formen parte activa de cada emisión.

Equipo D10 Deportes Paraguay
Redacción D10