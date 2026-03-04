Equipo D10 realiza hoy su debut en streaming

De 14:00 a 15:00, todos los lunes y miércoles, durante una hora completa, los periodistas Santiago Riquelme, Guillermo Areco, Derlis Matto y Fabián González te acompañarán con análisis, debate y opinión sobre todo lo que mueve al deporte nacional e internacional.

Con el fútbol como gran protagonista, porque sabemos que es la pasión número uno del público paraguayo, Equipo D10 también abrirá espacio al automovilismo, básquet, tenis y otras disciplinas deportivas que generan emoción en cada rincón del país.

Tendrá un tono cercano y distendido, pero con la seriedad y credibilidad que caracteriza a Última Hora.

Será un espacio para analizar lo que dejó la fecha, debatir los temas que marcan agenda y opinar sin vueltas. La información estará respaldada por el trabajo periodístico del equipo y por el seguimiento permanente de la actualidad.

Además, la audiencia será parte fundamental. Habrá interacción en vivo con los lectores y los seguidores, participación del público a través de comentarios y preguntas, y la posibilidad de que las voces de la gente formen parte activa de cada emisión.