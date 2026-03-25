Paulo Da Silva, la voz de un histórico en Equipo D10

Paulo Da Silva tuvo una prolongada e importante carrera deportiva, ya que no solo vistió la camiseta albirroja en dos Mundiales (2006 y 2010), compitiendo además en tres de las ligas más importantes del mundo, como lo son la de España, Italia e Inglaterra.

“Jugué en grandes equipos y ligas, pero no hay como la mexicana, en el Toluca pasé los mejores años de mi carrera en donde pude ser campeón, me consideran un emblema del equipo, pero no llego al nivel de José Cardozo, que sí está a nivel de un Dios”, expuso Paulo con relación a su profesionalismo, en donde llegó su fútbol.

Da Silva se siente un privilegiado, ya que pudo competir con grandes nombres en el que destacan Leo Messi y Cristiano Ronaldo, a lo que recordó: “Me tocó lidiar con el Zaragoza con el mejor Barcelona y el mejor Messi, que era una cosa extraordinaria, y luego tenía que volver a enfrentarlo en Eliminatorias. Con Cristiano no la pasé tan mal, ya que en esa época jugaba pegado a una de las bandas, pero me crucé con otros grandes jugadores como Luis Suárez, Didier Drogba y Radamel Falcao, que me hizo ser publicidad de un canal deportivo en una jugada que me hizo viajar por Eliminatorias”.

Guillermo Areco y Santiago Riquelme conversando con Paulo Da Silva en Equipo D10. Foto: Andrés Catalán - Última Hora

COSAS DEL FÚTBOL. Para Da Silva, quedar en la lista final, es parte del fútbol, recordando su descarte en Japón Corea 2002: “Jugué parte de las Eliminatorias y finalmente no quedé en la nómina final, es un bajón, uno es joven y tiene el sueño de estar pero son cosas del fútbol, y con trabajo uno finalmente tiene su recompensa”, remarcó el ex defensor que fue parte de las Copas Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Para el ex albirrojo lo sucedido en Sudáfrica es parte de la profesión, a lo que rememoró: “Para el 2010 también se dio que compañeros que fueron parte del proceso no quedaron, como Osvaldito, Achucarro y Chelo Estigarribia, y se sumó Lucas Barrios, que no jugó las Eliminatorias, pero que lo recibimos de la mejor manera, era un jugador de probada jerarquía que llegó y encajó rápidamente, creo que lo mismo pasará con los nuevos de ahora”.