El Equipo D10 irrumpe en el streaming a pleno debate

El Equipo D10 tuvo su estreno en streaming, con la primera emisión del programa deportivo, que lleva adelante el equipo de profesionales del portal digital D10 y el Diario Última Hora.

Información, análisis y debate de temas deportivos actuales, fueron abarcados durante 60 minutos por el grupo de panelistas conformado por los profesionales Guillermo Areco, Santiago Riquelme, Alejandro González y Derlis Matto., quienes hablaron sobre el inicio de la competencia internacional de los equipos paraguayos en la Copa Sudamericana, además del momento de Cerro Porteño entre otros temas.

La propuesta periodística, con el perfil serio y comprometido de ÚH y D10 tendrá su espacio los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 15:00 en los portales digitales de las mencionadas organizaciones.

La propuesta se ampliará con el correr de las programaciones, ya que se apunta a analizar en vivo partidos de carácter internacional, la Copa de Primera, como la campaña de la Selección Paraguaya en su preparación y en la Copa Mundial.