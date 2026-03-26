Paulo Da Silva: “Paraguay va a hacer historia”

El histórico defensor de la selección paraguaya, Paulo Da Silva, quien ostenta el récord de presencias con la Selección, visitó los estudios de Equipo D10, en donde remarcó la confianza hacia la Selección Paraguaya, que se prepara para disputar el Mundial de Norteamérica del 2026.

“Paraguay va a hacer historia, no sé si vamos a ser campeones porque para eso se tienen que alinear los astros, pero creo que vamos a ir pasando, se puede llegar a una semifinal y a una final y eso es porque el grupo se ve bien, eso se percibe, la comunión del equipo con la gente, y eso se nota, no te digo por patriota, sino por confianza que se siente”, apuntó el hombre de los 150 partidos con la selección paraguaya.

VOLVER A COMPETIR. Paulo se declaró hincha fanático de la Selección, a lo que expuso que vibra con la Albirroja un poco más que en su época de jugador: “Esta camada nos hizo retroceder en el tiempo como más de 20 años, en esa época en donde se sentía mucho orgullo por la Selección, y me pone muy feliz que varios referentes de este grupo hayan clasificados, porque durante mucho tiempo fueron muy criticados y quedó demostrado que no es fácil competir a ese nivel y llegar a una Copa del Mundo y cero que harán algo importante, siempre les comento a los chicos, que soy un fanático y confío en ellos”.

Para Da Silva, la clave estuvo en el cambio correcto de conducción, elogiando el trabajo de Gustavo Alfaro que levantó al equipo: “Se dio una serie de cosas acertadas, llegó un profesional que trabajó en el aspecto psicológico y a eso se agregó el recuperar la fuerza como local, porque son los mismos jugadores y se recuperó la confianza de que no se va a perder de local, y que Paraguay hace un gol y no le van a convertir”, remarcando: “El que juega responde y eso hace a que un grupo sea fuerte, por las variantes”.

El ex defensor también apuntó que la fortaleza se fue ganando juego a juego, y eso nació en el grupo de jugadores hasta propagar la confianza entre los hinchas, a lo que recalcó: “Desde el primer partido se vio una actitud diferente, empatando afuera con Uruguay, después se le ganó a Brasil y a partir de allí se dio el despegue definitivo, ahora es un equipo distinto, que transmite confianza, pero de mi parte siempre confié porque hay material, pero aquí a veces no nos caracterizamos por tener paciencia, algo que es desde siempre”.