06 abr. 2026
Especiales

Siete porteros legendarios que marcaron una era en la Copa del Mundo

A lo largo de la historia, son varios los porteros que dejaron su huella en los mundiales y que, si bien no cuentan con los reflectores habituales de los delanteros u otros jugadores de campo, cumplen una función indispensable para alcanzar los logros deportivos.

Abril 06, 2026 04:04 p. m.
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Ilustración: Alberto Quintana

De cara a la 23ª Copa del Mundo, que organizan Estados Unidos, México y Canadá, presentamos a siete arqueros legendarios que disputaron una competencia de esta magnitud.

Lev Yashin

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Es considerado el mejor portero de la historia y, hasta la fecha, es el único en su posición en ganar un Balón de Oro (1963). Nacido en Moscú, fue famoso por sus atajadas espectaculares y por revolucionar el puesto en varios aspectos.

“La Araña Negra”, como era conocido por vestir siempre de negro, fue el primero en popularizar el uso de guantes entre los arqueros.

También se involucraba activamente en el juego fuera de su área, algo innovador para la época. En su carrera con la selección de la Unión Soviética disputó los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970.

Dino Zoff

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Lideró a Italia hacia el título en la Copa del Mundo de España 1982 a los 40 años, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en conquistar este trofeo, una marca que sigue vigente.

A pesar de haber sido rechazado en su juventud por su estatura, no renunció a sus sueños. Estuvo presente en cuatro Mundiales: México 1970, Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982.

Gordon Banks

Símbolo del arco de Inglaterra, fue una pieza clave en la obtención del único título mundial de su selección, en el torneo que disputó como local en 1966. También participó en la Copa del Mundo de Chile 1962.

En su último Mundial, México 1970, protagonizó la que es considerada la mejor atajada en la historia del torneo, nada menos que ante Pelé. La acción quedó inmortalizada como “la atajada del siglo”.

Sepp Maier

Conocido como el “Gato de Anzing”, participó en cuatro Copas del Mundo: Inglaterra 1966, México 1970, Alemania 1974 y Argentina 1978, aunque fue titular indiscutido en las tres últimas.

Se destacó por su agilidad, sus reflejos y su gran capacidad para detener penales. Es considerado uno de los mejores arqueros en la historia de la selección alemana.

Gianluigi Buffon

El mítico arquero italiano protagonizó una de las actuaciones más recordadas en Alemania 2006, donde mantuvo su arco invicto durante 453 minutos.

Solo recibió dos goles: uno en contra frente a Estados Unidos en la fase de grupos y otro de penal en la final ante Francia, ejecutado por Zinedine Zidane.

Además de Alemania 2006, participó en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Estuvo cerca de convertirse en el primer jugador en disputar seis mundiales, pero Italia no logró clasificar a Rusia 2018.

Iker Casillas

La leyenda del fútbol español fue clave para que España conquistara su primer título mundial en Sudáfrica 2010. Líder de la generación dorada, se ganó el apodo de “San Iker” por sus salvadas decisivas.

En la final ante Países Bajos, realizó una intervención clave ante Arjen Robben cuando el marcador aún estaba en cero. Defendió a España en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Manuel Neuer

Defendió el arco de Alemania en los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Redefinió el rol del portero moderno con su estilo de “líbero”, gracias a su habilidad con los pies.

En Brasil 2014 fue fundamental para la consagración alemana. Además, se convirtió en el arquero con más partidos disputados en la historia del torneo, con 19 presencias.

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