Sentó postura

Marcelo Recanate, ex presidente de Olimpia, saltó a la luz pública por sus declaraciones criticando la contratación de Lucas Pratto, uno de los refuerzos para el 2024.

“Olimpia tiene que entrar en un régimen de formar jugadores jóvenes y luego exportarlos, para ir saldando la deuda que tiene. Se lo dije a Coto (Nogués), (Óscar Vicente) Scavone y otros, de repente se sale con un jugador de 35 años, no me parece”, dijo Recanate a Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Había mencionado el polémico Recanate que Pratto ya era un “ex jugador” pero rápidamente cambió: “Ojalá Lucas Pratto salga goleador del campeonato y se vaya con muchos goles”.

Marcelo mencionó una política que según él, el club debería tomar: “Olimpia tiene una dolencia financiera, tiene que hacer un plan de juego para salir de esa dolencia. Ahí entraría lo de hacer jugar a Parzajuk, Almeida y otros”.

Apoyo irrestricto. Otro aspecto que valoró Recanate es que estará firme junto a Rodrigo Nogués en su labor de presidente, así como lo hizo con Miguel Cardona.

“Vamos a estar muy cerca dando todo el apoyo a esta nueva directiva”, subrayó.

Además, confirmó que no se presentó a la presidencia por un pedido de su familia, y que no recibió ningún llamado para ser parte de la directiva que asumirá: “Es otra generación, la de Coto (Nogués), (Jairo) Yambay y otros, hicieron bien en no invitarme, porque hablan otro idioma, pero estamos en comunicación y a las órdenes siempre”, remarcó Recanate.

Marcelo aprovechó para enviar un consejo a Nogués: “En Olimpia hay que tener espalda porque la gente te va a silbar, aquí hay que aguantar a los jugadores”.

Por último, dijo que banca al entrenador Martín Palermo, a quien vio bien en sus dos primeros juegos: “Hay que pelear por los títulos, el técnico es clave, ojalá que a Palermo le vaya bien”.