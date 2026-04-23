23 abr. 2026
Fútbol Internacional

Se termina el sueño de Copa para Enciso

El Estrasburgo, con el delantero paraguayo Julio Enciso de titular y jugando el tiempo completo, cayó este miércoles por 2-0 frente al Niza en las semifinales de la Copa de Francia.

Abril 23, 2026 09:07 a. m. • 
Por Redacción D10
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No pudo. Enciso intentó llevar al Estrasburgo a la final.

Pese a la condición de local de Racing, el rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Liga Conferencia a partir de la próxima semana, y una primera parte equilibrada, en la segunda marcó la diferencia el Niza, que no gana esta competición desde 1997.

En el minuto 51, Wahi anotó el 0-1 en un contragolpe y, en el 82, resolvió la clasificación desde el punto de penal. Enciso creó ocasiones cuando el juego estaba por mínima diferencia pero falló en la puntada final dejando con vida al equipo rival.

Así se terminó el sueño para la Joya, al menos en este torneo, siendo el goleador del mismo con seis gritos. El Niza se medirá en la final el próximo 23 de mayo al Lens en el estadio de Francia, en Saint Denis en París.

Julio Enciso Estrasburgo Fútbol Internacional
Redacción D10
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