Santos, Zapag, Guimmarresi, Petruk y Clavel, vencedores en el Cross Country chaqueño

La 2da etapa del Desafío Chaco marco el cierre de la 2da fecha del Cross Country Rally en el Chaco Paraguayo, en una sección donde la dureza del Chaco Paraguayo puso a prueba a los competidores. Fueron en total más 500 km de recorrido en la última etapa, donde no se dieron cambios en el clasificador, más bien quedaron ratificados.

Esta fue la 2da edición del Desafío Chaco, una vez más presento su dureza característica, con extensos talcales, picadas y senderos que dieron el plus de dificultad a esta carrera. La gran novedad de este año fue el cambio de cabecera, siendo Neuland el centro de operaciones de la competencia, el Bivouc y también el lugar donde se dio arranque a la carrera, con el prólogo clasificatorio.

MOTOS 450 CC

En la categoría Motos hasta 450 cc impecable gestión del piloto Enrique Guimmarresi (KTM 450) quien realizo una carrera lineal, segura y sobre todo competitiva, para quitarse la espina del año pasado, donde las condiciones extremas de aquella oportunidad no dieron posibilidad de poder lograr el triunfo. Segundo quedo Julián Pérez (KTM 450) y tercero Damián Pedrozo (KTM 450), quien incluso con una lesión en el brazo, luego de una caída pudo terminar y lograr un meritorio podio.

MOTOS 250 CC

Gran victoria del debutante Enrique Petruk quien con su Buller 250 CC hizo un carrerón para llevarse la victoria de esta dura carrera.

UTV T3

En la categoria de los UTV T3, sobresalió la figura de Oscar Santos y Mirna Pereira, quienes desde el inicio mismo de la carrera marcaron el ritmo, plasmando la gran competitividad del nuevo Can Am Maverick R, en el debut absoluto de esta máquina en el Cross Country. En la segunda posición se ubican los debutantes, Raúl y Benjamin Zapag (Can Am Maverick X3), gran trabajo de la dupla para cerrar y completar la carrera dentro del podio.

CAMIONETAS T1+

En la categoría Camionetas T1+ la victoria fue para para Blas Zapag (p) y Juanjo Sánchez con su Toyota Hilux V8, dupla que se exigió al máximo, para vencer al duro chaco. Las complicaciones para el Team Naranja se dieron ayer, en la línea fronteriza, donde quedaron trancados por varias horas y también en los últimos de la 2da etapa, cuando perdían una rueda y esto ponía en vilo su carrera, pudieron solucionar y a duras penas terminaron la carrera.

En la segunda plaza culminaron Luis Franco y Rolando “Bollo” Martínez con su Toyota Tacoma Proto V8, también durísima la carrera para esta dupla que peno con la rotura de motor en el enlace al Bivouc, fueron remolcado por Blas Zapag y de esa forma culminaron la carrera, y en la tercera posición quedaron Miller Otazo con Hugo Elizeche (Mercedez Benz ML V8).

Camioneta T4C

En esta categoria la victoria fue para Ayrton Clavel junto a David Glocker con su Toyota Land Cruiser.