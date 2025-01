Ronaldo De Jesús, feliz por la transferencia a Lanús

Ronaldo De Jesús seguirá su carrera profesional en Lanús de Argentina. Cerro Porteño vendió al defensor por 1.000.000 de dólares cediendo el 50% de sus derechos a la entidad granate.

En charla con Fútbol a lo Grande, Ronaldo De Jesús se mostró muy feliz. “Llego a un fútbol que siempre me gustó ver, la intensidad de la liga me ayudará a crecer como futbolista y también esto me hará crecer como persona”, indicó.

De Jesús también estuvo agradecido con Cerro Porteño por los años vividos. “Cumplí un sueño al llegar y jugar en Cerro Porteño, cumplí el sueño de la familia. Llegué al club a los 16 años. Estuve 7 años en el club. Con todo esto le pude regalar una casa a mis padres”, reveló.

Por último contó que alcanzó a averiguar algunas cosas de Lanús por intermedio de los nuevos jugadores de Cerro Porteño que estuvieron en Lanús. “Abel Luciatti y Jonathan Torres me hablaron de lo que es jugar en Lanús”, cerró el nacido en San Patricio, Misiones.