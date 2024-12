Rodríguez retorna tras un paso amargo

Con 29 años y un paso por distintas instituciones, el volante de 1,83 metros quiere su revancha en el fútbol paraguayo tras un paso amargo por el fútbol argentino.

“Estuve un año en Argentina, el primer semestre me fue más o menos. Llegué a Tigre prácticamente a final del mercado sin hacer pretemporada, hubo cambio de entrenador; luego fui al Deportivo Riestra. Tenía la posibilidad de volver a Luqueño a mitad de año, pero no podía por el tema familiar. En Riestra no tuve la oportunidad de pelear por el puesto por cuestiones extrafutbolísticas”, contó Rodríguez en charla con medios.