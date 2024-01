Richard Sánchez no planea dejar al campeón América

El seleccionado paraguayo Richard Sánchez afirmó este martes que no planea dejar al América, campeón del fútbol mexicano, a pesar del interés que hay de varios equipos en el extranjero por jugadores de las Águilas.

“Tengo contrato con el equipo y disfruto mucho estar aquí. Disfruto el haber salido campeón y quiero más, quiero ir por el título 15 de la institución con la que quiero ganar todo”, afirmó Sánchez en conferencia de prensa.

El centrocampista, que forma parte de las Águilas desde el torneo de Apertura 2019, reconoció que es obvio que otros equipos se fijen en la calidad del plantel que obtuvo el título del Apertura 2023 en diciembre pasado y destacó el caso del español Álvaro Fidalgo, quien se especula podría emigrar a la liga de su país.

“Fidalgo es un gran jugador, se nota que es europeo, es muy técnico y tiene un despliegue físico importante, tiene un gran uno contra uno. Aún no sabemos si se va o se queda, pero mientras tenemos que disfrutar de su magia”, destacó.

El exjugador del River Plate y del Olimpia de su país explicó que sin importar si hay bajas en el equipo dirigido por el brasileño André Jardine, entre los que se quedan existe la calidad suficiente para mantener el nivel que mostraron el torneo anterior.

“Cada uno trabaja a tope para ganarse un lugar en el equipo titular. Todos queremos estar en el once inicial. Ahora mismo yo no he tenido tantos minutos, pero el profe habló conmigo y como todos mis compañeros, cada que entramos todos cumplimos como tiene que ser”.

Sánchez ha entrado de cambio en el segundo tiempo las dos jornadas que lleva el certamen en el que América tiene triunfos ante Tijuana y Querétaro.

“Creo que esta competencia que hay en el grupo me levanta el nivel. Todos sabemos que tenemos que ponernos las pilas para tener la posibilidad de estar en el cuadro titular”.

Richard Sánchez ha sido parte del seleccionado paraguayo que juega las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, a nivel de equipos ha sido cuatro veces campeón con el Olimpia y una con el América.

En el Clausura 2024 las Águilas visitarán este miércoles al Juárez en partido adelantado de la cuarta jornada. EFE