24 sept. 2025
Fútbol Internacional

Renato Gaúcho renuncia como técnico de Fluminense

Renato Gaúcho renunció como técnico del Fluminense tras la eliminación del conjunto brasileño de la Copa Sudamericana a manos de Lanús.

Septiembre 24, 2025 03:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Renato Gaúcho.jpg

Renato Gaúcho dejó de ser el entrenador de Fluminense.

Renato Gaúcho renunció como técnico del Fluminense tras la eliminación, el martes, del conjunto brasileño de la Copa Sudamericana, una decisión que fue comunicada por el propio entrenador en una rueda de prensa después del partido y confirmada este miércoles por el club en las redes sociales.

El Flu cedió un empate 1-1 al Lanús en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con lo que el conjunto argentino avanzó a semifinales gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida.

“Pedí la dimisión al presidente antes de venir aquí. A partir de ahora estará otro en mi lugar, y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si pone el equipo que quiere la afición o el que él considera que debe ser”, declaró el entrenador brasileño en la rueda de la prensa.

La noticia fue confirmada horas después en un breve mensaje publicado por el club de Río de Janeiro en las redes sociales.

“El Fluminense FC informa que Renato Gaúcho no está más al frente del comando técnico de la plantilla. El entrenador pidió su desvinculación tras el partido de este martes”.

El técnico estaba molesto tras las manifestaciones de algunos de los aficionados que asistieron al partido expresando su inconformidad con el desempeño del equipo, que terminó abucheado al término del encuentro.

Renato Gaúcho asumió el cargo en abril tras la salida de Mano Menezes y vivió su mejor momento en el Mundial de Clubes, torneo en el que consiguió llevar al Flu hasta las semifinales, cayendo ante el Chelsea. EFE

Renato Gaúcho Fluminense Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Hugo Rodallega
Fútbol Internacional
Cerro Porteño: Hugo Rodallega revela lo que dijo Jorge Bava
Hugo Rodallega, jugador del Independiente Santa Fe, se refirió a una conversación que el entrenador Jorge Bava mantuvo con algunos futbolistas tras lo que aconteció con Cerro Porteño.
Septiembre 23, 2025 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Camp Nou
Fútbol Internacional
El Camp Nou aún no cumple los requisitos de seguridad
El Ayuntamiento de Barcelona, en una sesión de trabajo técnica dirigida a los medios de comunicación para explicar el estado de las obras del Spotify Camp Nou, confirmó que el estadio del Barcelona no cumple todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura con un aforo provisional de 27.000 espectadores.
Septiembre 23, 2025 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Camp Nou
Fútbol Internacional
Barcelona quiere reinaugurar su estadio este domingo
La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este martes que el Spotify Camp Nou cumple “estrictamente” con toda la normativa “en materia de seguridad” pese a no estar aún acabado.
Septiembre 23, 2025 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
gustavo-quinteros-independiente-2.jpg
Fútbol Internacional
Gustavo Quinteros es nuevo entrenador de Independiente
El entrenador argentino Gustavo Quinteros fue presentado este lunes como el nuevo estratega de Independiente.
Septiembre 22, 2025 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Khvicha Kvaratskhelia
Fútbol Internacional
Marsella agua la fiesta al PSG en los prolegómenos del Balón de Oro
Una sobresaliente actuación del guardameta argentino Gerónimo Rulli condenó al PSG a su primera derrota este curso en el campeonato francés.
Septiembre 22, 2025 05:27 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Internacional
¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?
Conocé todos los detalles de la gala del Balón de Oro, donde la paraguaya Claudia Martínez está nominada al Trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora sub-21 del mundo.
Septiembre 22, 2025 11:56 a. m.
