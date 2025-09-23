23 sept. 2025
Fútbol Internacional

Real Madrid extiende su su paso perfecto

Real Madrid encadenó una nueva victoria, esta vez ante el Levante, para confirmar su inicio perfecto en la Liga Española.

Septiembre 23, 2025 06:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Franco Mastuantono convirtió su primer gol en el Real Madrid.

Los delanteros del Real Madrid Vinícius Júnior, con un gol y una asistencia, y Kylian Mbappé, con un doblete, fueron los líderes de su equipo para vencer al Levante en el Ciutat de València (1-4) este martes y para firmar la sexta victoria en otros tantos partidos del equipo de Xabi Alonso.

El Levante pudo adelantarse gracias a su buena salida y pese a irse al descanso con dos goles en contra recortó distancias por medio de Etta Eyong, pero cuando empezaba a asomarse a la portería rival, Mbappe apareció para sentenciar.

Pese al dominio general del Real Madrid, el Levante arrancó con una marcha más y a los 3 minutos de partido estuvo a punto de adelantarse con un remate de Iván Romero dentro del área que salió muy cerca del palo de la portería de un Thibaut Courtois fuera de posición.

La ocasión motivó a un Levante que volvería a acercarse al gol con un cabezazo de Dela a la salida de un córner, pero la falta de puntería ‘granota’ la convirtió el Real Madrid en una reacción para dominar la posesión y asediar a Mathew Ryan.

El portero del Levante sacó el primer aviso serio de Vinícius y el larguero se encargó de evitar el gol tras el posterior remate de Franco Mastantuono, pero las tornas habían cambiado y el Real Madrid no desaprovecharía sus oportunidades.

En el minuto 28, un disparo con el exterior de Vinícius sorprendió a un Ryan que se convirtió en mero espectador de su golpeo. Solo 10 minutos después, el brasileño le sirvió en bandeja el gol a Mastantuono, que superó al arquero ‘granota’ tras un contraataque medido y un tiro por una escuadra.

A pesar de que los goles frenaron el ímpetu del Levante antes del descanso, los hombres de Julián Calero reaccionaron y se encontraron con un gol de Etta Eyong, que remató con la cabeza un balón desviado por Huijsen.

Era el minuto 54 y el Ciutat volvió a rugir hasta que Elgezabal derribó a Kylian Mbappé dentro del área solo diez minutos después tras un recorte del francés. El penalti lo transformó el propio Mbappé con un lanzamiento a lo Panenka.

El golpe definitivo para la moral levantinista llegó dos minutos después con Mbappé otra vez como protagonista. El francés recogió un servicio de Güler al espacio para romper por velocidad, superar a Ryan y marcar a placer.

El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido en el que Calero como Alonso aprovecharon los últimos minutos para hacer cambios y reservar a algunos de sus jugadores más importantes para la próxima jornada.

- Ficha técnica:

1.- Levante UD: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Carlos Álvarez (Losada, min.73), Oriol Rey, Vencedor (Arriaga, min.65), Olasagasti (Brugué, min.65); Eyong (Koyalipou, min.73), Romero (Morales, min.73).

4.- Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras (Alaba, min.81), García; Valverde (Bellingham, min.70), Ceballos (Camavinga, min.81); Vinícius, Güler, Mastantuono (Tchouaméni, min.70); Mbappé (Rodrygo, min. 81).

Goles: 0-1: Vinícius, min. 28. 0-2: Mastantuono, min.38. 1-2: Eyong, min.54. 1-3: Mbappé, de penalti, min.64. 1-4: Mbappé, min.66.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (comité castellano manchego). Amonestó por parte del Levante a Elgezabal (min.57) y por parte del Real Madrid a Carreras (min.56).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 23.361 espectadores. EFE

