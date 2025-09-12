12 sept. 2025

Franco Mastantuono

Fútbol Internacional
Real desea que Mastantuono no dispute el Mundial Sub 20
El Real Madrid, como expresó su entrenador Xabi Alonso, desea que su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono, se quede con su club y que el futbolista de 18 años no acuda al Mundial sub-20 con la albiceleste.
Septiembre 12, 2025 01:41 p. m.
Redacción D10