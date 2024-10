Real Madrid ante Dortmund, el estelar

Hoy se disputarán nueve partidos, donde se roba toda la atención el choque entre el campeón vigente, Real Madrid, ante el Borussia Dortmund de Alemania, lo que fue la final de la temporada pasada. Los merengues iniciaron el torneo con victoria de local por 3-1 ante el Stuttgart de Alemania y luego cayeron de visitante ante el Lille de Francia por 1-0.

Por su parte, los alemanes son uno de los siete equipos de inicio perfecto con dos victorias, el 3-0 al Brujas de Bélgica como visitante y la goleada 7-1 al Celtic de Escocia como local.

Real Madrid y Dortmund iniciarán desde las 16:00 en el Santiago Bernabéu (en Madrid). La agenda tendrá también los choques entre Milan de Italia vs. Brujas y Mónaco vs. Estrella Roja de Serbia, desde las 13:45.

En el listado de los choques de las 16:00, Arsenal de Inglaterra recibirá al Shakhtar de Ucrania, Aston Villa vs. Bolognia de Italia, Girona de Italia vs. Slovan Bratislava de Eslovaquia, Juventus de Italia vs. Stuttgart, París Saint Germain de Francia vs. PSV Eindhoven de los Países Bajos y el Sturm Graz de Austria vs. Sporting de Lisboa de Portugal. Mañana se vendrán otros nueve juegos, resalta Barcelona vs. Bayern Múnich.