Real desea que Mastantuono no dispute el Mundial Sub 20

El Real Madrid, como expresó su entrenador Xabi Alonso, desea que su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono, se quede con su club y que el futbolista de 18 años no acuda al Mundial sub-20 con la albiceleste.

Franco Mastantuono

Franco Mastantuono tiene sobre la mesa la posibilidad de jugar con la Albiceleste el Mundial Sub 20.

Foto: Gentileza - Real Madrid

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, aseguró de forma tajante en una respuesta corta Xabi Alonso cuando fue preguntado por Mastantuono.

El centrocampista argentino del Real Madrid, que ya es habitual con la absoluta de Argentina e incluso en el último partido lució el dorsal 10 de Leo Messi por su ausencia, tiene sobre la mesa la posibilidad de jugar con la albiceleste el Mundial sub-20 que se va a disputar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La decisión final en estas competiciones corresponde, según la normativa FIFA vigente, al club en el que juega el futbolista y, por primera vez, el Real Madrid mostró su idea con la declaración de Xabi Alonso.

Argentina, encuadrada en el Grupo D con Italia, Australia y Cuba, debuta en la competición el 28 de septiembre. En caso de que Mastantuono, en periodo de adaptación al Real Madrid, obtuviese el permiso para marcharse, se perdería seguro los partidos ante Levante, Atlético de Madrid y Villarreal en LaLiga, más el duelo de la Liga de Campeones contra Kairat Almaty. En función de lo que avanzase en el torneo se podrían añadir los partidos ante Getafe y Juventus.

