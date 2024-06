Prosigue la disputa en el salonismo

Los duelos correspondientes a la Serie A son: Atlético Occidental vs. Independiente de Barrio Obrero, en el Municipal de Benjamín Aceval; Cerro Corá vs. Zavalas Cué, en la Bombonerita de Lambaré, y Atenas vs. San Alfonso, en la Parroquia Inmaculada.

Por el Grupo B, los compromisos son: Nuestra Señora de la Asunción vs. Artemios en el Fomento de Barrio Obrero, Simón Bolívar vs. 12 de Junio en cancha de Bolívar del Barrio Trinidad, San Antonio vs. Sportivo José Meza en la Parroquia San Antonio de Sajonia y Villeta FC vs. Atl. Tacumbú en el Municipal de la ciudad de Villeta. Los compromisos arrancan a las 19:00 en la categoría 17 años (C17) y a las 21:00 en la Primera División.

En el compromiso de apertura del torneo, en duelo correspondiente a la Serie A, Fomento de Barrio Obrero, como local, se impuso al elenco del 29 de Septiembre por 2-1 en la categoría Primera, mientras que en la C17, la victoria del local fue por el marcador de 1-0.