Presidentes discuten sobre las SAD

Rubén Di Tore y Emilio Daher, presidentes de Libertad y Guaraní, contaron sus pareceres sobre una futura ley que abra la posibilidad que los clubes de fútbol pasen a ser Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), como en otros países del continente.

“Estuvimos en conversación con los colegas presidentes. Hay algo que llama la atención, no tener los conocimientos de los términos de este proyecto de ley (...). Lo desconocido no podemos analizar, eso genera cierto rechazo, somos administradores circunstanciales del club”, apuntó Daher.

A lo que se sumó Di Tore: “Estamos hablando de ver cómo son las leyes, cómo se hacen en otros países, hay muchas variantes en otros países. Tampoco me cerraría a no escuchar, hay que escuchar y muchos pasos que hay que dar. Hay que respetar a los socios, hoy en día somos entidades sin fines de lucro es como para ir estudiando, pero con calma y consensuarlo entre todos”, recalcó el mandamás repollero, ambos en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Conocedor. Gerardo Acosta, abogado especialista en derecho deportivo, fue claro con las formas. “Tiene que ser un tema de cambio en los paradigmas deportivos. Vamos a esperar que termine el campeonato, todo lo que se hace muy apurado no sale muy bien”.

En cuanto a los presidentes de los clubes más convocantes, Cerro Porteño y Olimpia, J.J. Zapag fue enfático que el Ciclón nació como club de barrio y seguirá así. Cardona se mostró más receptivo ante la posibilidad de tratarlo.

Fuente: Última Hora